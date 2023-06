Calciomercato Juventus News/ Berardi per sostituire Chiesa, due cessioni al Galatasaray? (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BERARDI PER CHIESA

Come sappiamo, il calciomercato Juventus deve affrontare situazioni spinose: ancora in attesa di sapere se giocherà o meno la prossima Conference League, il club bianconero fronteggia il desiderio di Federico Chiesa di lasciare e le offerte per Dusan Vlahovic, per il quale si parte da una richiesta di 70 milioni di euro (attenzione al Tottenham, che potrebbe andare all’assalto qualora Harry Kane venisse venduto al Bayern Monaco, che in questi giorni ha mosso i primi passi concreti per accaparrarsi l’attaccante della nazionale inglese). Per Chiesa non sono pervenute offerte ufficiali, ma il figlio d’arte vorrebbe andare a giocare altrove: di qui la necessità di rimpiazzarlo a dovere.

Sappiamo che la Juventus ha chiuso per Timothy Weah, ma numericamente nella rosa lo statunitense prenderà il posto di Juan Cuadrado; dunque in caso di cessione di Chiesa il nome giusto potrebbe essere quello di Domenico Berardi. Il laterale del Sassuolo è sempre piaciuto ai bianconeri, che in passato sono anche stati vicini ad acquistarlo; su di lui ci sarebbe la Lazio, ma i biancocelesti che parevano prossimi a chiudere il colpo non hanno fatto passi avanti, e dunque la Juventus potrebbe inserirsi portando a termine un’operazione di calciomercato comunque importante, anche se con Berardi il piano tattico di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare leggermente viste le diverse caratteristiche.

SIRENE TURCHE PER DUE CALCIATORI

Cessioni dolorose, ma alcune cercate: il calciomercato Juventus si muove per piazzare quei calciatori che non fanno più parte del progetto. Alex Sandro, dopo otto stagioni bianconere, è prossimo all’addio: in questa stagione Federico Gatti gli ha più volte strappato la maglia da titolare, il futuro è l’ex Frosinone e dunque Alex Sandro è uno degli elementi della rosa con cui la Juventus cercherà di monetizzare. L’altro è Weston McKennie: situazione diversa per il centrocampista che è stato in prestito al Leeds, per lui l’offerta dovrà essere congrua perché in caso contrario Massimiliano Allegri potrebbe decidere di tenerlo e ritagliargli un ruolo appropriato.

Entrambi piacciono al Galatasaray, che nell’ultimo periodo ha pescato parecchio dalla nostra Serie A, direttamente (Fernando Muslera qualche anno fa, poi Nicolò Zaniolo e Lucas Torreira) o indirettamente (Mauro Icardi). Per il momento però la pista che conduce ai Leoni di Istanbul non convincerebbe pienamente Alex Sandro: il brasiliano preferirebbe andare a giocare in Arabia Saudita, allettato dagli altissimi stipendi che in queste settimane vengono proposti a parecchi calciatori impegnati in Europa. Vedremo allora come si risolverà questa doppia, possibile cessione del calciomercato Juventus che poi ovviamente potrebbe sbloccare le operazioni in entrata.











