CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bonucci chiama Frattesi. Chiesa scontento? (15 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FRATTESI PIÙ ZANIOLO?

Il calciomercato della Juventus punta un rinforzo importante a centrocampo. Davide Frattesi, conteso da mezza Italia, piace anche alla Vecchia Signora e Leonardo Bonucci ha chiamato il giovane centrocampista del Sassuolo dal ritiro della Nazionale italiana per discutere di un possibile approdo alla Juventus, riferendosi anche a Zaniolo. Questo gesto ha suscitato grande interesse e speculazioni sui piani della Juventus nel mercato dei centrocampisti. “Frattesi è un grande prospetto per l’Italia che verrà, spero faccia esperienza in questo tipo di partite con la Nazionale. Ha tutte le qualità per vestire la maglia di una grande squadra“.

Frattesi, attualmente uno dei punti di forza del Sassuolo di Dionisi, è un giovane talento che si è messo in mostra nella scorsa stagione con prestazioni di alto livello, guadagnandosi anche la maglia della Nazionale. Il suo stile di gioco tecnico e la sua capacità di dettare il ritmo del centrocampo lo rendono un obiettivo allettante per molti club di Serie A. La chiamata di Bonucci dimostra l’interesse della Juventus per il giocatore e potrebbe segnare una nuova direzione nel centrocampo della squadra, con la Juve sempre attenta all’acquisizione di giocatori italiani giovani e talentuosi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA VERSO LA PREMIER?

Il calciomercato della Juventus dovrà però gestire anche il futuro di Federico Chiesa. Il talentuoso esterno è stato uno dei protagonisti della Juventus nella scorsa stagione e si è guadagnato il rispetto dei tifosi e dello staff tecnico. Tuttavia, l’utilizzo da parte del tecnico Allegri dopo l’infortunio patito dall’esterno ha scontentato molto Chiesa, alimentando le voci di un possibile trasferimento in Premier League dove gli estimatori del giocatore non mancano, soprattutto alla luce delle importanti prestazioni del passato in Nazionale.

La Premier League inglese è da tempo interessata a Chiesa, e alcuni club di alto livello hanno manifestato il loro interesse per il giocatore italiano. Nonostante la Juventus abbia dichiarato di non voler cedere Chiesa, la situazione potrebbe cambiare se il giocatore non si sente più a suo agio nel club soprattutto se Allegri non dovesse dedicargli complici maggiormente offensivi rispetto a quelli dell’esterno a tutta fascia. Questo potrebbe aprirgli la strada verso una nuova avventura in Inghilterra dove Tottenham e Arsenal sarebbero già alla finestra.











