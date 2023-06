Calciomercato Juventus News/ C’è l’accordo con Zaniolo, inserimento per Mikautadze (14 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL COLPO È ZANIOLO?

Il grande colpo del calciomercato Juventus potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Che i bianconeri siano sulle sue tracce non è certo una novità: ai tempi in cui era stato rivelato il famoso bigliettino con gli appunti di calciomercato il nome del classe ’99 compariva, del resto lo Zaniolo che era esploso giovanissimo nella Roma era un calciatore che faceva gola a molti. La sua parabola discendente in giallorosso lo ha portato a vestire una maglia con gli stessi colori, ma quelli del Galatasaray: qui, insieme a Mauro Icardi e Lucas Torreira, Zaniolo ha vinto il campionato turco ma ora sarebbe pronto a fare ritorno nella nostra Serie A, e non è un mistero che la destinazione Juventus lo abbia sempre affascinato, almeno stando a quello che si è sempre detto.

Repubblica scrive oggi che Zaniolo avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in bianconero: certamente non significa che l’affare sia fatto, bisogna infatti trovare la quadra economica con il calciatore e poi comunque trattare con il club proprietario del cartellino, che per l’appunto è il Galatasaray e che potrebbe essere un osso duro. Staremo a vedere: certamente che Juventus e Zaniolo abbiano già un principio di intesa può velocizzare il percorso e favorire la Vecchia Signora nella trattativa di calciomercato, ma altri passi andranno fatti.

SONDAGGI PER L’ATTACCANTE

Intanto il calciomercato Juventus deve anche valutare come sarà formato il suo attacco nella prossima stagione. Tutti i componenti del reparto offensivo sono in dubbio: Angel Di Maria saluterà, Dusan Vlahovic partirebbe con la giusta offerta, Federico Chiesa sarebbe propenso all’addio e per Arkadiusz Milik bisogna ancora definire l’eventuale riscatto dal Marsiglia, con la Lazio che preme per averlo. Insomma: un attacco potenzialmente da rifare per la Juventus, e una delle ipotesi di calciomercato porterebbe a Georges Mikautadze. Ne avevamo già parlato, ma per il Milan: i rossoneri infatti avevano avviato i contatti per il classe 2000, nato a Lione ma di nazionalità georgiana – come del resto il nome indica – ma l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha scompaginato i piani.

La Juventus quindi può inserirsi per questa prima punta: quest’anno Mikautadze ha fatto faville segnando 23 gol in campionato con il Metz. Certo, il torneo era quello della Ligue 2: bisognerebbe valutare l’adattamento in una categoria superiore e in un calcio decisamente più tosto, ma l’affare di calciomercato si potrebbe chiudere intorno ai 7-8 milioni di euro e dunque per la Juventus potrebbe essere una bella occasione, anche considerando che i francesi con la maglia bianconera hanno fatto mediamente bene se non benissimo. Vedremo, certamente le priorità sono altre ma occhio comunque a Mikautadze…











