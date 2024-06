CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Calafiori rompe gli indugi. Interesse per Mitaj (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CALA VUOLE SOLO LA JUVE!

Il calciomercato della Juventus cerca di accelerare su alcuni degli obiettivi chiave indicati da Thiago Motta. Uno su tutti, Riccardo Calafiori, che impegnato negli Europei con la maglia Azzurra ha confermato come il passaggio in bianconero resti la sua priorità principale. La volontà del calciatore è importante ma la trattativa di calciomercato tra felsinei e Juventus appare complicata. Il Bologna, che probabilmente perderà Zirkzee, non ha urgenza di vendere e richiede un’offerta superiore ai 25 milioni di euro inizialmente previsti da Giuntoli per portare il difensore a Torino.

Calciomercato Milan/ Lotta con la Juventus per Kiwior. Su Zirkzee c'è il Manchester United (19 giugno 2024)

Il Bologna spera di stimolare un’asta per Calafiori. L’estate scorsa, il club ha acquistato il difensore dal Basilea per 3 milioni di euro, garantendo al club svizzero il 50% sulla futura rivendita. Questo limita il margine di guadagno alle cifre considerate dalla Juventus. I felsinei sperano che un ottimo Europeo possa far aumentare il valore di mercato di Calafiori e attirare l’interesse di squadre con maggiore disponibilità economica, come il Tottenham, avvicinandosi ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus/ McKennie vuole 2 milioni di buonuscita. Salta Douglas Luiz? (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE L’ALBANESE MITAJ

Il calciomercato della Juventus valuta comunque anche altre alternative per la difesa. Cristiano Giuntoli non considera l’operazione una priorità, ma la Juventus tiene in alta considerazione Mario Mitaj, terzino del Lokomotiv Mosca. Il ventenne albanese, che possiede anche il passaporto greco, combina solidità difensiva e versatilità tattica, attirando l’interesse sia della Juventus che del Bologna, oltre a un precedente abboccamento da parte della Lazio come riportato da Tuttosport.

Durante una recente conferenza stampa con la nazionale albanese, Mitaj ha mostrato umiltà e ha attirato l’attenzione per il suo promettente futuro. Alla domanda sul suo possibile trasferimento in Serie A, ha risposto: “Il futuro in Serie A? In questo momento non penso al futuro, penso solo alla Nazionale e alle due partite che mancano“. Partite ridotte poi a una dopo il pari dell’Albania nell’ultima sfida contro la Croazia, nella quale Mitaj è stato uno dei migliori in campo, confermando la sua capacità di dare spinta sulla fascia sinistra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Colpo di scena Zirkzee, Motta lo ruba al Milan! Douglas Luiz... (19 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA