Calciomercato Juventus news/ Carlos Augusto sempre in lista. E per la porta spunta Carnesecchi (29 luglio)

Calciomercato Juventus news: nel mirino c’è Carlos Augusto del Monza ma la concorrenza è serrata

Continua a girare il nome di Carlos Augusto attorno al calciomercato della Juventus. I bianconeri stanno monitorando con attenzione l’esterno sinistro di proprietà del Monza, ma non sono gli unici a farlo e la concorrenza è serrata. Di sicuro Carlos Augusto è pronto a lasciare il club biancorosso, dopo l’acquisto di Georgios Kyriakopoulos dal Sassuolo.

Il brasiliano, dotato di una spiccata propensione offensiva e di una certa duttilità tattica, piace moltissimo a Giuntoli, che ha già chiesto informazioni e che sarebbe pronto ad affondare il colpo non appena troverà una sistemazione per Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso. Come dicevamo, però, su Carlos Augusto ci sono anche altre squadre. In Italia l’Inter, all’estero il Newcastle e il Nottingham Forest. Una concorrenza non da poco per la Juventus, alle prese quest’anno con un calciomercato davvero complicato.

Si parla anche di portiere in casa Juventus. Infatti, nel caso in cui dovesse essere ceduto Mattia Perin – a caccia di minutaggio in una squadra in grado di offrirgli la maglia titolare – la Vecchia Signora dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. E in questo senso ci sarebbe una mini-lista di nomi con Marco Carnesecchi al primo posto. Il portiere, reduce da una brillante esperienza alla Cremonese, è di proprietà dell’Atalanta e al momento è a disposizione di Gasperini.

La Juventus resta alla finestra e attende. D’altra parte, ad oggi, il portiere non rappresenta una priorità per il calciomercato bianconero. I tifosi aspettano rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove nelle ultime ore si è pericolosamente raffreddata la pista che portava a Kessie. Sul centrocampista del Barcellona, come raccontavamo nelle scorse ore, sarebbe piombato anche il Tottenham.











