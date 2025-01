CALCIOMERCATO JUVENTUS, RIECCO TODIBO

Il calciomercato Juventus ha messo nuovamente nel mirino Todibo. Già in estate, quando militava tra le fila del Nizza, il francese era nella lista dei desideri del club bianconero che dopo settimane di trattativa ha dovuto arrendersi al sorpasso decisivo del West Ham.

In Inghilterra, l’ex Barcellona non sta trovando lo stato di forma sperato e per questo motivo la Juve avrebbe intenzione di farlo vacillare una seconda volta. Ci sono però due aspetti che avrebbero fermato le trattative per il difensore.

Calciomercato Juventus News/ Tornano di moda Todibo e Chilwell, pazzo scambio con il Milan (24 gennaio 2025)

Il primo è legato alla formula. La Juventus avrebbe proposto alla società di Premier League un prestito con diritto di riscatto, soluzione che non sembra convincere nemmeno lontanamente il West Ham, disposto in caso solo a cederlo a titolo definitivo.

Oltre a queste situazioni di mercato, c’è anche la condizione di salute che preoccupa: Todibo invece è attualmente ai box per un infortunio muscolare. Per il classe 1999 sono previste dalle tre alle quattro settimane di stop.

Calciomercato Juventus News/ Douglas Luiz, fissato il prezzo: 40 milioni. Sfuma Araujo (23 gennaio 2025)

Considerando tutti questi fattori, l’arrivo di Todibo in bianconero è pressoché da escludere. I bianconeri andranno dunque su altri obiettivi, nella speranza di migliorare un reparto che ha tantissimo bisogno di innesti.

Uno è prossimo ad arrivare vale a dire Veiga dal Chelsea, prestito secco senza riscatto, che domenica dovrebbe arrivare a Torino. Detto ciò, un acquisto a gennaio non basta ed è per questo che Giuntoli è ancora al lavoro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HOWE ALLONTANA KELLY

Il calciomercato Juventus osserva la situazione Kelly. Eddie Howe, tecnico del Newcastle ovvera la squadra dove gioca il difensore, è stato chiarissimo: “Non abbiamo ricevuto offerte che avrebbero spinto il club a prendere una decisione”.

Calciomercato Juventus/ È fatta per Renato Veiga. Chelsea e Arsenal pensano a Vlahovic (23 gennaio 2025)

“Kelly – spiega Howe – è una parte fondamentale di ciò che stiamo facendo, dal mio punto di vista. La sua sfida è riuscire a trovare il suo spazio nella squadra. È appena arrivato, quindi penso che abbia ancora molto da dimostrare qui”.

Ciò però non togliere che la Juventus stia facendo il possibile per accaparrarsi l’ex Bournemouth, anche se in pure in questo caso c’è di mezzo una formula che non coincide tra offerta e richiesta. I Magpies sono fermi sulla propria posizione ovvero un trasferimento solo a titolo definitivo.