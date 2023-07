Calciomercato Juventus News/ C’è l’accordo con Lukaku, difficile il prestito di Kessié (oggi 17 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ACCORDO CON LUKAKU

Possono essere ore decisive per l’approdo di Romelu Lukaku: il calciomercato Juventus lo sa, e cerca di chiudere l’operazione per il suo nuovo attaccante. Ormai sappiamo quanto accaduto: l’Inter sembrava avere in mano il ritorno di Lukaku ad Appiano Gentile, ma intanto il belga aveva già preso contatti con la Juventus per un futuro alla Continassa e questo era accaduto già prima della finale di Champions League. Si è parlato anche di trattative con il Milan, ma a quel punto Piero Ausilio ha comunicato all’attaccante la separazione ufficiale: adesso Lukaku può quindi diventare un nuovo calciatore della Juventus, anche se l’acquisto da parte della Vecchia Signora potrebbe essere subordinato alla partenza di Dusan Vlahovic, in un ideale scambio con il Chelsea.

In attesa che le due società trovino la quadra, il Corriere dello Sport riporta che Juventus e Lukaku avrebbero trovato l’accordo: si tratterebbe di un ingaggio da 9 milioni a stagione con un contratto della durata di tre anni, più un’opzione per prolungare di un’eventuale annata. Lo stipendio dell’attaccante belga sarebbe dunque alto, ma con Massimiliano Allegri il suo rendimento potrebbe essere determinante nel far tornare la Juventus ai posti che le competono… staremo a vedere come si chiuderà quella che ormai è una vera e propria telenovela di calciomercato.

KESSIE, IL PRESTITO É COMPLICATO

Un altro giocatore che il calciomercato Juventus sta puntando è Franck Kessié: a centrocampo forse i bianconeri hanno meno urgenza di muoversi dopo il rinnovo di Adrien Rabiot e il fatto che sia Nicolò Fagioli che Manuel Locatelli sono considerati titolari da Massimiliano Allegri, ma aggiungere un centrocampista di grande fisico ed esperienza in Serie A potrebbe essere la mossa giusta. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, e non sembrano esserci buone notizie per la Juventus: infatti il Barcellona sarebbe disposto al prestito di Kessié ma dietro il pagamento, come obbligo di riscatto, dell’intero cartellino del calciatore ivoriano.

La cifra ammonta a 8 milioni di euro: possiamo dire che ci sia di mezzo una stagione, e a seconda di come andrebbero le cose la Juventus potrebbe chiedere uno sconto su tale prezzo. Tuttavia esiste anche la possibilità contraria, ovvero che il rendimento di Kessié sia tale da “imporre il Barcellona a monetizzare maggiormente sulla vendita di un calciatore che in blaugrana non ha reso secondo le aspettative; al momento comunque l’acquisto di Kessié non sembra essere prioritario, nei prossimi giorni però potrebbero arrivare delle novità in merito perché i bianconeri, dopo un anno molto complesso, hanno la necessità di ripartire in grande stile…











