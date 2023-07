Lukaku alla Juventus?/ Calciomercato news, offerta dei bianconeri: il belga prende tempo

Colpo di scena in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo: quando la compagine nerazzurra sembrava ad un passo dall’accordo con il Chelsea per trattenere a San Siro Lukaku, si sarebbe inserita la Juventus. L’operazione di mercato, come specificato anche da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, sta quindi divenendo un vero e proprio intrigo e non è da escludere che nella giornata di oggi possa definitivamente sbloccarsi, ma andiamo con ordine. La società meneghina vice campione d’Europa ha ceduto il portiere Onana al Manchester United, operazione che verrà ratificata nelle ultime ore.

CALCIOMERCATO INTER/ News, Lukaku torna a Londra? Buchanan vicino per giugno!

Una volta chiusa la trattativa con i Red Devils l’Inter si è presentata al cospetto del Chelsea offrendo 35 milioni di euro più altri cinque di bonus, cifra che pare vada bene ai Blues. In attesa dell’accordo si è però inserita su Lukaku la Juventus, anch’essa alla ricerca di un bomber da schierare fra i titolari, e mercoledì scorso i bianconeri hanno incontrato a Londra alcuni esponenti del Chelsea, offrendo 37,5 milioni di euro più altri 2,5 di bonus, praticamente la stessa cifra dei meneghini ma con una parte più corposa nel fisso. Il tutto però condizionato alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto.

Curva Nord Inter in protesta/ Biglietti derby e coreografia negata, "combatteremo ancora"

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INTRIGO LUKAKU: IL CHELSEA HA FRETTA, IL GIOCATORE NON RISPONDE

Dal canto suo il Chelsea vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile senza attendere venti giorni, di conseguenza starebbe preferendo la proposta dell’Inter, ma a complicare il tutto ci ha pensato lo stesso Lukaku nonché il suo agente, che come scrive il Corriere della Sera sarebbero irrintracciabili: nelle ultime ore non avrebbe infatti risposto alle sollecitazioni dei dirigenti interisti nonché dei compagni di squadra per chiudere l’operazione.

“I nerazzurri sono amareggiati e infastiditi – scrive Sky – soprattutto perché hanno capito della forte apertura del belga nei confronti della Juventus che, altrimenti, non sarebbe andata a Londra per cercare di bloccare l’operazione”. L’Inter potrebbe decidere di abbandonare la pista e virare su alternative: decisive saranno le prossime ore.

CASO LUKAKU/ Inter-Juventus: quando il politically correct pilota la giustizia sportiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA