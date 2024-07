Federico Chiesa, Calciomercato Roma/ De Rossi lo vuole, occhi su Valentini, offerta a Le Fée (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, FEDERICO CHIESA DELLA JUVENTUS RIMANE LA PRIORITÀ

Il calciomercato Roma lavora su più fronti. Il sogno di De Rossi è Federico Chiesa e paradossalmente il brutto Europeo con l’Italia potrebbe aiutare. Secondo il Corriere dello Sport, questo scenario è dato dall’abbassamento delle big interessate al giocatore e dalla poca volontà della Juventus di volerci ancora puntare.

La Roma invece sarebbe ben contenta di accogliere quello che sarebbe uno degli attaccanti titolari del 4-3-3 che ha in mente De Rossi per la prossima stagione. In Nazionale, Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy avranno sicuramente avuto modo di convincere l’ex Fiorentina e sempre secondo il quotidiano sportivo questa parentesi estiva azzurra potrebbe aver messo la strada in discesa.

In programma non ci sono ancora offerte, né da parte della Roma né della stessa Juventus che non appare così tanto convinta nel presentare un rinnovo al giocatore. In ogni caso, verrà fatta a breve una nuova telefonata dai giallorossi a Ramadan, l’agente del calciatore, in modo da capire l’effettiva possibilità di vederlo in giallorosso.

CALCIOMERCATO ROMA, SPUNTA L’IDEA VALENTINI DAL BOCA JUNIORS

L’ultima voce di calciomercato Roma riguarda Nicolas Valentini, difensore classe 2001 del Boca Juniors che rientra nella lista degli obiettivi giallorossi. Nelle prossime ore ci saranno importanti passi avanti con contatti importanti e mirati per il trasferimento del calciatore a Roma.

Il contratto del giocatore scadrà a dicembre 2024, data che si prolunga a fine anno invece che il consueto “30 giugno” poiché il campionato argentino è organizzato diversamente a livello di calendario. I giallorossi, secondo Sky Sport, proveranno ad acquistarlo prima del termine del contratto.

Su di lui la Roma non è sola perché anche il Napoli e il Como hanno preso informazioni, ma i capitolini sono in pole dato che De Rossi aveva conosciuto il calciatore durante la sua breve ma intensa esperienza al Boca Juniors.

CALCIOMERCATO ROMA, ARRIVA LA PRIMA OFFERTA PER LA FÉE DEL RENNES

Il calciomercato Roma potrebbe vedere in Enzo Le Fée il volto del centrocampo giallorosso. La trattativa è già iniziata e secondo Sky la società capitolina ha presentato un’offerta di 15 milioni al Rennes. Sebbene l’offerta sia buona, i rossoneri di Francia avrebbero chiesto uno sforzo di altri 5 milioni alla Roma.

La richiesta di 20 milioni è collegata a questioni di bilancio: Le Fée è arrivato dal Lorient nel 2023 e per registrare una plusvalenza, il Rennes deve incassare almeno 20 milioni altrimenti, non avendo alcuna intenzione di venderlo, il calciatore è destinato a rimanere in Ligue 1.











