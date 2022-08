CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Contatti per Emerson Palmieri, alternative per l’attacco

Calciomercato Juventus news, piace Emerson Palmieri del Chelsea

In questa sessione estiva di calciomercato la Juventus avrebbe ancora bisogno di sistemare l’organico. I bianconeri hanno qualche problema in più di una zona del campo ed i dirigenti stanno valutando vari profili per potenziare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri che domani sera scenderà in campo con la sua squadra per l’esordio in campionato contro il Sassuolo allo Juventus Stadium.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i piemontesi starebbero pensando ad Emerson Palmieri per la posizione di terzino sinistro. Il Campione d’Europa con la Nazionale italiana era già stato accostato alla Juventus nel recente passato e potrebbe lasciare il Chelsea dove non viene tenuto in grande considerazione dal tecnico Tuchel nonostante il contratto ancora valido fino al giugno del 2024. Stando ai rumorsi londinesi potrebbero liberare l’italiano a cifre contenute ma sulle sue tracce si segnala l’interesse di diverse società.

Calciomercato Juventus news: davanti Muriel, Arnautovic o Martial

Il reparto avanzato è un altro settore che avrebbe bisogno di un nuovo innesto per la Juventus in questo agosto di calciomercato estivo. Perso Morata, rientrato all’Atletico Madrid, e con Depay del Barcellona nel mirino, i bianconeri ragionano su almeno altri tre profili, come riporta Tuttosport: Luis Muriel, per il quale l’Atalanta non sembra disposta a vederlo partire, Marko Arnautovic, con il Bologna che la pensa come la Dea, ed Anthony Martial, il cui futuro al disastroso Manchester United resta sempre in bilico.

