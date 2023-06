Calciomercato Juventus news/ Da Vlahovic a Chiesa: tutte le cessioni possibili (oggi 10 giugno)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VLAHOVIC IN BILICO

Il calciomercato Juventus dovrà fare i conti con un’esigenza fondamentale in questa estate 2023, cioè la necessità di ottenere circa 100 milioni di euro, che sono la cifra che il club bianconero punta a incassare durante l’estate per mettere in sicurezza i conti all’insegna della sostenibilità. L’amministratore delegato Maurizio Scanavino si ritrova a fare i conti (in tutti i sensi) con una situazione complicata e oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto analizzare la situazione relativa ad alcune possibili cessioni eccellenti di big della attuale rosa della Juventus.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League causa una perdita stimata di circa 80 milioni e da qualche parte questi soldi dovranno rientrare – resta in bilico anche la Conference League, il cui impatto economico tuttavia è decisamente relativo. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il responsabile dell’area sport Francesco Calvo stanno lavorando sulle uscite, con Dusan Vlahovic che è il nome di spicco: l’attaccante serbo è il giocatore della Juventus più richiesto da altri club e anche quello che può essere ceduto alla cifra più alta. L’obiettivo sarebbe quello di ottenere almeno 70 milioni, se possibile anche 80: naturalmente poi si dovrebbe rimpiazzarlo, ma naturalmente in caso di partenza di Vlahovic il più sarebbe fatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: POSSIBILE ADDIO ANCHE PER CHIESA?

Con questo scenario, un fronte molto importante per il calciomercato Juventus sarebbe quello degli esuberi e dei giovani, dal quale ottenere altri 30 milioni circa. I vari McKennie, Zakaria, Kulusevski e Arthur rientreranno a Torino, ma non si fermeranno. In particolare Dejan Kulusevski, che il Tottenham non riscatterà per 35 milioni, ma potrebbe comunque restare agli Spurs per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il rischio è che si debba invece ricorrere anche a una seconda cessione eccellente, a quel punto sarebbe fortemente in bilico anche il futuro bianconero di Federico Chiesa.

Per il figlio d’arte l’incasso potrebbe essere di circa 35-40 milioni, ma la Juventus non vorrebbe privarsi di entrambi nella stessa estate. Non è esclusa la cessione di alcuni dei gioielli del vivaio bianconero, che nella stagione appena conclusa si sono messi in evidenza in prima squadra. Miretti potrebbe valere circa 15 milioni e piace molto alla Salernitana, ma resta da capire se si potrebbe trattare di una cessione a titolo definitivo. Il rischio potrebbe essere più forte per Iling Junior, che piace in Premier ed è valutato sui 20 milioni di euro. Un altro nome è quello di Rovella, che rientrerà a Torino dal prestito al Monza, anche se mister Massimiliano Allegri vorrebbe trattenerlo.











