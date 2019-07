CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dani Alves la sorpresa? (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus potrebbe arricchirsi di un colpo a sorpresa. Soprattutto, di un ritorno che farebbe sensazione, a due anni dall’addio che aveva fatto discutere. Stiamo parlando di Dani Alves, il suo ritorno dal Paris Saint Germain a Torino è al momento una possibilità concreta. Gli agenti dell’esterno brasiliano hanno già incontrato la Juventus nel capoluogo piemontese per parlare della trattativa e testarne la fattibilità. Il problema più grande sembra quello relativo all’ingaggio, visto che Dani Alves al Paris Saint Germain percepisce 7 milioni di euro: dovrebbe compiere un significativo passo indietro a livello economico per tornare a vestire la maglia bianconera. Inoltre, c’è la concorrenza dell’Inter che ha già fatto sapere di essere interessata al giocatore. La Juventus è alla finestra, se la volontà del brasiliano sarà precisa il ritorno di Dani Alves sarà realtà.

Calciomercato Juventus news, Chiesa attende una mossa

Federico Chiesa è un altro nome caldo da tempo nell’agenda di calciomercato della Juventus. Al momento non ci sono novità, l’attaccante della Fiorentina resta nel mirino dei bianconeri che avrebbero già trovato l’accordo col giocatore per un passaggio immediato sotto la Mole. Ma Rocco Commisso sta provando a strappare la permanenza del suo giocatore più rappresentativo, per farlo restare almeno un anno a Firenze. Chiesa a questo punto attende una mossa della Juventus, qualcosa di deciso a livello di offerta economica per il cartellino: ma prima che questo avvenga l’attacco bianconero deve diventare meno affollato e se Higuain dovesse davvero strappare l’inaspettata conferma nella rosa di Sarri, allora davvero tutta l’operazione Chiesa potrebbe essere differita di un anno, concorrenza permettendo.





