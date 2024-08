CALCIOMERCATO JUVENTUS, SANCHO SALTATO: ECCO I MOTIVI

Il calciomercato Juventus sembrava vicina a chiudere l’ultimo clamoroso colpo dell’attacco, ma alla fine per vari motivi così non è stato. Lo diciamo subito e chiaramente: Jadon Sancho non vestirà la maglia bianconera in questa stagione.

L’ex giocatore del Borussia Dortmund, di proprietà però del Manchester United, era disposto a trasferirsi alla Juventus e negli ultimi giorni pensava di potesse aprire uno spiraglio per chiudere l’affare nonostante i tanti acquisti dei bianconeri in attacco.

Sono state però fatte delle valutazioni, in primis sul prezzo: il prestito oneroso con parte dello stipendio pagato non è stata vista come la migliore delle occasioni per i bianconeri che dunque hanno optato per defilarsi.

In più c’è da sottolineare l’exploit di Mbangula. Il giovane belga ha segnato col Como e fornito assist con il Verona, guadagnandosi anche il rigore realizzato da Vlahovic per la doppietta personale del serbo nel successo della Vecchia Signora.

Altro motivo è la concorrenza. Infatti, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Chelsea nella trattativa e la Juventus non sembra intenzionata a voler fare aste per l’inglese. Piccola parentesi, dall’Inghilterra parlano di uno scambio con Sterling come protagonista, altro giocatore cedibile dalla sua squadra.

Poco male per i bianconeri che dovrà fare a meno del talento di Sancho, ma al tempo stesso risponde di un reparto offensivo nettamente migliorare rispetto all’anno scorso e i tifosi sono più che liberi di sognare grandi risultati.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MBANGULA RINNOVA

Il calciomercato Juventus riparte dai propri giovani. Abbiamo accennato di Mbangula come uno dei motivi per cui Sancho è passato da obiettivo a opzione scartata. Le ottime prestazione del belga hanno convinto eccome Thiago Motta.

Il contratto dell’ex Anderlecht però scade a giugno 2026 e considerando il 2025 alle porte c’è nettamente bisogno di un’accelerata per il rinnovo. Secondo tuttojuve, non è da escludere che nei prossimi giorni le parti si incontreranno.

Chi invece è più vicino alla cessione che alla permanenza è Filip Kostic. Sebbene tutti abbiano una gran fretta di vendere, per l’esterno serbo non c’è questo problema: il giocatore vuole trasferirsi in Arabia Saudita o Turchia dove la fine del mercato non coincide con quella italiana, ma è ancora più tardi.