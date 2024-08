CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER SANCHO È DIFFICILE

Per il calciomercato della Juventus Jadon Sancho rappresenta il tocco finale del mercato orchestrato da Cristiano Giuntoli. La Juventus ha avanzato una prima proposta al Manchester United: un prestito secco di dieci mesi, fino al 30 giugno 2025, con un totale di circa 6 milioni di euro, inclusi i costi dell’ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 20 milioni di euro lordi all’anno. Sancho ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia.

Dopo il prestito al Borussia Dortmund, con cui ha raggiunto la finale di Champions League, Sancho, classe 2000 ed ex Manchester City, è legato al Manchester United fino al giugno 2026, con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Tuttavia, anche il Chelsea è interessato, proponendo uno scambio con Raheem Sterling, mentre Federico Chiesa è in procinto di trasferirsi al Liverpool dalla Juventus. Per aumentare l’offerta, Giuntoli deve concretizzare almeno un’altra cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PIANO PER AMINE ADLI

Il calciomercato della Juventus a 24 ore dalla fine delle trattative tiene vive anche delle alternative. Nel caso in cui l’affare Sancho non dovesse andare in porto, secondo quanto riportato dal The Guardian, i bianconeri stanno considerando Amine Adli del Bayer Leverkusen. Adli, classe 2000, è un giocatore versatile che può ricoprire i ruoli di trequartista, esterno d’attacco o seconda punta. Attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2026, ha una valutazione di 25 milioni di euro. Amine Adli, che rappresenta la nazionale del Marocco (9 presenze e 1 gol), possiede un doppio passaporto, marocchino e francese.

Nato a Béziers, in Francia, ha giocato per le selezioni giovanili francesi U18 e U21. Questo gli permetterebbe di essere tesserato come comunitario, evitando alla Juventus problemi legati al limite per i calciatori extracomunitari. Cresciuto nelle giovanili del Tolosa, Adli ha disputato 43 partite in prima squadra (segnando 8 gol) dal 2019 al 2021, prima di trasferirsi al Leverkusen, dove ha collezionato 112 presenze e 21 reti fino ad oggi. Se la Juventus dovesse riuscire ad acquistare Sancho, Adli rimarrebbe comunque nel mirino di Giuntoli e potrebbe essere preso in considerazione nelle future sessioni di mercato.