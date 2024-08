La Juventus può essere probabilmente considerata la regina del calciomercato. Voto 8 per le trattative complessivamente portate avanti dai bianconeri, in grado di arrivare praticamente a tutti gli obiettivi che erano stati impostati dal DS Giuntoli (voto 8) e di lanciare il guanto di sfida all’Inter per la lotta Scudetto. La trattativa più difficile è stata quella per Teun Koopmeiners (voto 7.5 all’operazione) in cui forse si è rischiato nel tirare un po’ la corda con un’Atalanta che ha dovuto però acconsentire alla volontà del giocatore.

Calciomercato Juventus News/ Sancho, salta la trattativa per l'attaccante. Rinnova Mbangula (30 agosto 2024)

Per quanto riguarda Douglas Luiz (voto 8) può essere potenzialmente uno dei colpi più interessanti dell’estate, senza dimenticare la tempestività con la quale è stata condotta l’operazione. Altro colpo sicuramente interessante è quello relativo a Nico Gonzalez (voto 7.5): sicuramente l’argentino non è arrivato a buon mercato ma non è mai facile strappare alla Fiorentina i suoi gioelli e alla fine Thiago Motta ha avuto l’esterno offensivo che voleva. Interessante la scelta di Di Gregorio (voto 6.5) per il dopo Szczesny.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per Sancho serve di più, Amine Adli il "piano B" bianconero? (30 agosto 2024)

PAGELLE CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CHIESA, EVITATO L’ADDIO GRATIS

Non vanno dimenticate poi operazioni importanti in vista di una stagione molto lunga. Kalulu (voto 6.5) può sembrare una scommessa, viste le difficoltà fisiche incontrate dal difensore nell’ultima stagione con Milan, ma se dovesse recuperare piena efficienza sarebbe sicuramente un tassello importante nelle rotazioni difensive di Thiago Motta. Kephren Thuram (voto 7) avrà bisogno di tempo per adattarsi, ma può sicuramente rappresentare un investimento importante anche in chiave futura.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, per la serie chi la dura alla vince il passaggio di Federico Chiesa (voto 6.5) al Liverpool ha procurato una minusvalenza di 3 milioni ma ha evitato l’addio gratuito dell’esterno della Nazionale così come era accaduto per Rabiot (voto 5). Solo il futuro dirà se perdere Soulé (voto 6.5) a una cifra importante sarà stato dire addio a un futuro campione oppure aver incamerato più di 30 milioni, compresi i bonus, per un giocatore prodotto della Next Gen.

Chiesa al Liverpool, ufficiale calciomercato/ Frecciata alla Juventus: "Non mi hanno mai offerto il rinnovo"