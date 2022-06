Calciomercato Juventus News/ Si riapre la pista Di Maria, suggestione Asensio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DI MARIA TORNA POSSIBILE

La Juventus vuole aggiungere qualità ed esperienza sulle fasce d’attacco, e l’obiettivo primario di questo calciomercato è ormai noto a tutti: Angel Di Maria, fuoriclasse argentino che ha concluso la sua lunga avventura con Paris Saint-Germain proprio questa stagione, ed ora cerca un’ultima nuova sfida nell’Europa che conta. La Juve ed il Fideo si sono rincorsi per settimane, ma le parti sono sempre state distanti a causa della durata degli anni di contratto proposti: i bianconeri offrivano un biennale da 7 milioni per poter usufruire del decreto crescita, mentre il calciatore avrebbe preferito un solo anno di contratto.

Calciomercato Juventus news/ Sondaggio per De Paul, spunta Berardi

Negli ultimi giorni il Barcellona si è inserito prepotentemente nell’affare, ed il club torinese sembrava essersi ormai definitivamente defilato. Le richieste dell’ex Real Madrid, però, non erano in linea con la proposta dei blaugrana, che hanno deciso di abbandonare la trattativa. In queste ultime ore, dunque, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è riaperta in maniera concreta la pista Di Maria per la Juventus: la Vecchia Signora sarebbe disposta ad offrire un contratto annuale, ma abbassando lo stipendio a 5.5 milioni più bonus, mentre il giocatore potrebbe fare un sacrificio economico, rinunciando ad 1 milione e mezzo fissi. Sullo sfondo resta l’ipotesi Benfica, che affascina meno l’argentino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Possibile scambio Morata-Kean, Kaio Jorge può partire

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SUGGESTIONE ASENSIO

Dopo il rallentamento della trattativa di calciomercato con Angel Di Maria, la Juventus ha esplorato altri nomi per la fascia, cercando nuove soluzioni. Domenico Berardi, stella del Sassuolo reduce da una stagione straordinaria (15 gol e 17 assist in campionato), sembrava l’alternativa numero uno al Fideo, e si è parlato addirittura di contatti immediati tra la dirigenza bianconera ed i neroverdi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, ci sono due nuove suggestioni: la prima è David Neres, con il Benfica in netto vantaggio, ma con i bianconeri che hanno chiesto informazioni, valutando eventuali margini d inserimento e costi dell’operazione.

Calciomercato Juventus news/ È fatta per Pogba! E spunta Asensio (ultime notizie)

La seconda suggestione è, senza dubbio, quella che scalda maggiormente l’ambiente juventino: si tratta di Marco Asensio, asso del Real Madrid, accostato anche al Milan nell’ultimo mese. Il calciatore ha un contratto con le Merengues fino al 2023, e questo dettaglio potrebbe abbassare esponenzialmente le pretese del club spagnolo. Questa stagione il classe ’96 ha realizzato 12 reti e 2 assist in 42 presenze complessive, risultando una pedina gradita da Ancelotti. La sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo è molto apprezzata da Massimiliano Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA