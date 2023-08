CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Donnarumma idea ancora viva. Soulé contropartita per Berardi? (18 agosto 2023)

La Juventus sembra essere in fermento sul fronte del calciomercato, con voci e trattative che circolano riguardo a possibili nuovi arrivi e interessanti scambi. Uno dei nomi che ha risvegliato l’attenzione dei tifosi è quello di Gianluigi Donnarumma, e i recenti contatti con il Paris Saint-Germain indicano che potrebbe esserci una possibilità concreta per il portiere italiano di indossare la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus ha avviato nuovamente i contatti con il PSG per sondare la situazione di Donnarumma.

Il PSG, nonostante abbia vinto il campionato francese, sembra aperto a valutare un’eventuale partenza del giovane portiere, considerando anche il rapporto altalenante tra lui e il club parigino. Le voci di un possibile cambio di guardia nell’area tecnica, con il nuovo allenatore Luis Enrique che potrebbe cercare un portiere più abile coi piedi, hanno reso il futuro di Donnarumma incerto, nonostante le sue prestazioni di alto livello in passato. Gli errori commessi nelle ultime edizioni della Champions League contro Real Madrid e Bayern Monaco hanno contribuito a questa incertezza, alimentando speculazioni sulla sua permanenza a Parigi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SOULÉ IN PARTENZA?

Il possibile interesse di calciomercato della Juventus per Donnarumma potrebbe rappresentare una sfida interessante, specialmente considerando il fatto che il suo contratto con il PSG scadrà nel 2026. Questo potrebbe segnare un passo in avanti nella sua carriera, potenzialmente affiancandolo a Wojciech Szczesny, il portiere attuale della Juventus. La considerazione principale per questo possibile affare sembra essere l’età di Szczesny, che ha compiuto 33 anni ad aprile, e la prospettiva di garantire stabilità e continuità nel ruolo.

Inoltre, nel contesto delle trattative di calciomercato che coinvolgono il Sassuolo, è emersa l’idea di un interesse nei confronti del giovane argentino Soulé, in un’eventuale operazione che potrebbe includere Berardi e la Juventus. Tuttavia, fonti vicine al club neroverde sembrano indicare che al momento Soulé non sia una priorità per il Sassuolo. Nonostante ciò, sembra che la Juventus stia valutando diverse opzioni per rinforzare la propria rosa, e il giovane argentino potrebbe rappresentare un’opzione interessante, con una valutazione attorno ai 15-18 milioni di euro.

