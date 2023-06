CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Duello con la Fiorentina per Zaniolo. Attesa per Rabiot (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UNO ZANIOLO DI RITORNO…

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e i rumors si fanno sempre più intensi riguardo ai possibili movimenti della Juventus. Uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora sembra essere l’attaccante della Nazionale italiana, Nicolo Zaniolo, attualmente in forza al Galatasaray. La Juventus ha avviato duello con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni dell’ex Roma. Il giovane talento italiano è stato molto apprezzato nel campionato turco, ma sembra che la sua esperienza all’estero sia giunta al termine e abbia il desiderio di tornare in Italia per continuare la sua carriera.

Il futuro di Vlahovic/ Calciomercato, Rombola: "L'addio alla Juventus è ormai certo" (esclusiva)

Zaniolo, classe ’99, ha mostrato grandi doti tecniche e un’ottima visione di gioco, riuscendo a tornare in Nazionale per le sfide di Nations League dopo una fase di oblio. La Juventus, che aveva già cercato un approccio ai tempi della Roma, sta cercando di porre le basi per portare il giocatore a Torino. Tuttavia, la Fiorentina non è disposta a cedere facilmente e sta promettendo un ruolo di primo piano a Zaniolo in caso di arrivo a Firenze. I bianconeri sono pronti a proporre McKennie come contropartita tecnica.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Bayern molla Vlahovic, si lavora per Castagne (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MILIK SÌ, RABIOT FORSE

Oltre alla situazione di Zaniolo, un’altra questione che tiene banco nel calciomercato della Juventus riguarda il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato oggetto di speculazioni sul suo possibile addio alla squadra, ma sembra che ci sia ancora la possibilità che rinnovi il contratto con la Vecchia Signora. In caso di rinnovo, la Juventus potrebbe ripensare alla sua strategia per quanto riguarda un altro obiettivo di mercato, ovvero Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo è da tempo nel mirino dei bianconeri, ma se Rabiot dovesse restare, la Juventus potrebbe prendere in considerazione di rinunciare alla sua firma.

Calciomercato Juventus News/ Zakaria la chiave per Milinkovic-Savic, idea Marcus Thuram (18 giugno 2023)

Nel frattempo, i bianconeri hanno definito l’arrivo di Arkadiusz Milik. Gianluca Di Marzio ha annunciato la fumata bianca con la trattativa per acquistare il bomber polacco dal Marsiglia che è stata definita. L’accordo è stato siglato con una base fissa di 6 milioni di euro, a cui si aggiungerà un milione di euro di bonus. L’annuncio ufficiale è atteso per oggi, mercoledì 21 giugno: in questo modo, Milik si prepara ad indossare nuovamente la maglia bianconera dopo la stagione appena trascorsa in prestito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA