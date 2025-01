CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI VALUTA ARAUJO

Un nome nuovo per il calciomercato Juventus potrebbe essere, sempre con riguardo alla difesa, quello di Ronald Araujo. Si aggiunge lui alla lista delle possibilità, e potrebbe essere un colpo concreto almeno per quanto riguarda una trattativa: l’uruguaiano del 1999 era diventato una colonna del Barcellona, protagonista nella vittoria della Liga e in forte ascesa sotto la guida di Xavi, ma poi ha subito un brutto infortunio alla coscia e nel corso di questa stagione non si è mai visto. È tornato a dicembre, sedendosi in panchina senza mai entrare in Liga e Champions League: finalmente Hansi Flick gli ha dato 90 minuti nel 4-0 di Copa del Rey sul campo del Barbastro, ma siamo alle briciole per quello che era un titolare fisso.

Sembra che per il momento l’allenatore tedesco abbia fatto le sue scelte, anche se il netto calo del Barcellona impone di rivedere qualcosa; in casa blaugrana però dovranno probabilmente rinunciare a Dani Olmo e questo dice delle difficoltà economiche del club, che dunque potrebbe essere costretto a cedere anche a prezzo di saldo. Nello specifico Araujo in condizioni normali potrebbe valere anche 50 milioni di euro, ma il lungo stop e l’acqua alla gola blaugrana potrebbero decisamente abbassare il costo del cartellino: la Juventus, che sta sempre sfogliando la margherita per sostituire Gleison Bremer, ci pensa sapendo anche che Araujo potrebbe fare il terzino destro.

IN ATTACCO DUE PER UNO?

Invece sul fronte attacco il calciomercato Juventus non ha ancora le idee chiarissime: la semifinale di Supercoppa ha evidenziato, più di altre partite, come i bianconeri non possano pensare di andare avanti con il solo Dusan Vlahovic nel ruolo di centravanti: non solo, lo stesso serbo rimane in odore di cessione o comunque esiste la possibilità che parta, del resto anche in estate si era vociferato di un suo potenziale addio per fare spazio a nuove figure anche se poi la società ha fatto altre scelte. Ora, sappiamo bene che sono in particolar modo due gli attaccanti che fanno gola alla Juventus, ma soprattutto Joshua Zirkzee che è in uscita dal Manchester United.

L’altro è Randal Kolo Muani, che fa gola a mezza Europa perché lascerà il Psg: con il francese si parla addirittura di una sorta di scambio di prestiti con diritto di riscatto che coinvolga anche Vlahovic e in qualche modo eventualmente possa portare nell’affare Milan Skriniar – altro scontento sotto la Torre Eiffel – non è però da escludere che il serbo sia ceduto a titolo definitivo dalla Juventus e i bianconeri possano chiedere al Psg di accollarsi parte degli 8 milioni di ingaggio percepiti da Kolo Muani. Un incastro di calciomercato che francamente sarebbe più agile a giugno che a gennaio, ma sappiamo bene che la Juventus ha fretta…