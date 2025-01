Calciomercato Juventus News: Kevin Danso l’ultima aggiunta in difesa

Il calciomercato Juventus non sembra aver intenzione di fermarsi dopo i tre acquisti già ufficializzati, due dei quali si concentrano nel reparto difensivo, Cristiano Giuntoli ha intenzione di portare a casa almeno un’altra trattative in entrata in difesa per poi concentrarsi sulle uscite e iniziare a sondare il terreno per trattative future che i bianconeri potrebbero portare a compimento nel caso la stagione finisca in maniera positiva, e quindi con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In questi giorni la Juventus è tornare a bussare per un suo vecchio obiettivo che sembrava non poter essere raggiunto Kevin Danso.

Calciomercato Juventus News/ Emergenza difesa, idea Goglichidze. Il punto sull'attacco (30 gennaio 2025)

Il difensore austriaco del Lens è dalla scorsa estate seguito da diversi club tra cui quelli italiani come Roma, Juventus e Milan ma alla fine è rimasto in Francia fino a questo momento dove i bianconeri potrebbero riuscire finalmente a portarlo in Italia, l’offerta di Giuntoli è per un prestito oneroso fino a fine stagione pagando circa 4 milioni di euro, il Lens per lasciarlo partire preferirebbe almeno inserire il diritto di riscatto e non è quindi molto convinto dell’offerta della Juventus. Inoltre altri club come Aston Villa e Stade Rennais sono alla ricerca di un difensore e potrebbero essere disposti ad acquistare Danso a titolo definitivo.

Calciomercato Milan News/ Intoppo per Gimenez, Okafor in uscita al suo posto Gomis (30 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus News: Arthur subito in Spagna e Karim Adeyemi in bianconero in estate

Una novità su un’operazione in uscita scuote il calciomercato Juventus, sembrava infatti tutto deciso per il trasferimento di Arthur in Brasile al Santos, nelle ultime ore però si è inserito il Girona nella trattativa per provare a convincere i bianconeri a non dare l’ok all’operazione e a girarlo in prestito in Catalogna. L’offerta del calciomercato Juventus presentata dal Girona prevede un prestito oneroso fino a fine stagione senza alcuna opzione di riscatto mentre la cessione in Brasile sarebbe avvenuta con le stesse modalità di quella di Danilo, e quindi rescissione consensuale del contratto, la Juventus potrebbe accettare quindi di non perdere la proprietà sul giocatore sperando che in questa seconda metà di campionato faccia buone prestazioni che spingano qualche squadra ad acquistarlo.

Calciomercato Juventus News/ Fagioli in fuga: che squadra c'è dietro? (29 gennaio 2025)

Giuntoli per il calciomercato Juventus inizia già a pensare al futuro e sonda il terreno per un acquisto che questa estate non era stato in grado di concludere, quello di Karim Adeyemi, l’esterno tedesco ha rifiutato il Napoli e dichiarato di volersi giocare le sue carte con il Borussia Dortmund fino a fine stagione ma in estate non è detto che rimanga in Germania. Già nell’ultima finestra di calciomercato la Juventus aveva provato ad acquistarlo salvo poi virare su Nico Gonzale ma ora la dirigenza vuole anticipare tutti e aprire i colloqui già ora per poi affondare in estate quando si spera che i bianconeri abbiano la possibilità di investire la cifra.