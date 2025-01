Calciomercato Juventus News: Arthur saluta l’Europa

Il calciomercato Juventus continua la sua ricerca di uno o due giocatori che possano completare al meglio la rosa di Thiago Motta e che vadano a sostituire gli infortuni o le eventuali cessioni, infatti mentre Cristiano Giuntoli continua a lavorare sui nuovi acquisti deve tenere d’occhio le occasioni per alleggerire la rosa di quei giocatori non più importanti o di chi cerca più spazio in altre società. Quest’ultimo è il caso di Nicolò Fagioli che vorrebbe tornare a giocare con continuità come aveva iniziato a fare con Massimiliano Allegri prima della sua squalifica e su cui si sono mosse Fiorentina, Milan ma anche l’Olympique de Marseille.

In queste sessione del calciomercato Juventus Un altro centrocampista potrebbe lasciare e seguire Danilo in un ritorno verso casa in Brasile, Arthur infatti ha ricevuto un contatto da parte del Santos, uno dei club più importanti di tutta la nazione che dopo un anno di calvario in Serie B è riuscito a tornare nella massima serie verdeoro e ha intenzione di rimanerci il più a lungo possibile. Per questo nei prossimi giorni ufficializzerà il ritorno di uno dei loro più grandi campioni Neymar, che ha già rescisso il suo contratto con l’Al Hilal, e sta cercando di attirare tanti altri brasiliani in giro per il mondo per risollevare le loro carriere, la proposto del Santos ad Arthur prevede che il centrocampista ex Barcellona rescinda il suo contratto con la Juventus per accasarsi immediatamente in Brasile per l’inizio della stagione.

Calciomercato Juventus News: Carney Chukwuemeka per rinforzare il centrocampo, Marin Pongracic ultima opzione in difesa

Nel caso il calciomercato Juventus dovesse perdere due centrocampisti, Giuntoli ha individuato un possibili rimpiazzo che potrebbe anche arrivare solamente in prestito fino a fine stagione o con l’aggiunta di un diritto di riscatto, la squadra con cui trattare è nuovamente il Chelsea e questo potrebbe favorire la trattativa e far arrivare a Torino Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese cercato anche da Milan e Borussia Dortmund, che in questa stagione con Enzo Maresca ha collezionato solamente 5 presenze. L’operazione non sembra difficile ma verrebbe fatta solo in caso di cessione di Fagioli e Arthur per coprire il ruolo che altrimenti rimarrebbe scoperto dalla loro cessione.

La Juventus ha poi individuato l’ultima opzione per il difensore centrale tanto richiesto da Thiago Motta, se infatti tutte le altre trattative non andassero a buon fine l’arrivo di questo profilo sarebbe una certezza ma andrebbe ad essere un sicuro sostituto rispetto ai titolari Gatti e Kalulu. Il giocatore in questione è Marin Pongracic, difensore centrale croato cercato anche da Bologna e Napoli che sembra non essere più nell’interesse della Fiorentina e che vorrebbe cederlo in prestito fino a fine stagione con la possibilità di inserire un diritto o obbligo di riscatto che però ai bianconeri non servirebbe.