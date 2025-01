Calciomercato Juventus: il trasferimento di Danilo

Il calciomercato Juventus conclude uno dei tanti chiacchierati colpi in uscita e nella soluzione che nessuno si sarebbe aspettato, a lasciare Torino è l’ex capitano Danilo, ormai tagliato fuori dal progetto sia da Thiago Motta sia dalla dirigenza nella figura di Cristiano Giuntoli che già da inizio stagione avevano fatto capire al brasiliano di non essere interessati a lui per il futuro del club. Dall’apertura della finestra di mercato si è parlato del suo trasferimento a Napoli per aggiungersi alla rosa di Conte ed essere a disposizione come difensore centrale o come terzino.

Nelle ultime ore però una notizia clamorosa ha sconvolto il mercato, sembra infatti che sia tutto pronto per la cessione di Danilo ma non nella modalità auspicata, rescissione del contratto con i bianconeri, e neanche verso la squadra più chiacchierata, il Napoli. Il brasiliano infatti ha deciso di tornare in Brasile e di accasarsi al club più famoso della nazione, il Flamengo, che vuole tornare a vincere il campionato e lottare per la Copa Libertadore e per farlo ha voluto il difensore ex Juventus. A convincere Danilo è stato il desiderio di riavvicinarsi alla sua famiglia abbandonata da una decina di anni ma scegliendo un club che gli potesse far giocare la Copa Libertadore e il Mondiale per Club, cose che il Santos, sua prima squadra, non poteva offrirgli.

Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma per Sandro Tonali

Nelle ultime ore il calciomercato Juventus sembra essere tornato su una delle suggestioni delle prime giornate della finestra invernale, si è riaperta infatti la possibilità di rivedere Sandro Tonali giocare in Serie A, senza cambiare i colori di maglia che ora indossa al Newcastle. Ad ora è solo una suggestione ma i magpies lo sappiamo non sono contrari alla cessione dell’italiano e sono molto interessati a Douglas Luiz, in estate erano una delle squadre che aveva provato ad acquistare il brasiliano dall’Aston Villa.

Ecco che si apre un’opportunità per il calciomercato Juventus per entrambi i club bianconeri, con la Juventus che potrebbe portare a Torino Sandro Tonali, centrocampista che forse si inserisce meglio nel sistema di gioco di Thiago Motta, abbassando il prezzo richiesto dagli inglesi inserendo nella trattativa Douglas Luiz, giocatore che ad oggi è stato più un peso che un valore aggiunto per la Juventus. Ai bianconeri però farebbe più comodo cedere il calciatore per rientrare nella spesa fatta in estate e quindi si è vigili sull’interesse del Manchester City che è alla ricerca di un nuovo regista dopo l’infortunio di Rodri.

