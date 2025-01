Calciomercato Napoli News: Victor Nelsson per rinforzare la difesa

Il calciomercato Napoli sta ancora attendendo di chiudere i primi acquisti della sia sessione invernale, è vero sono arrivati Scuffet e Billing ma questi giocatori non andranno ad essere delle prime scelte nelle gerarchie di Antonio Conte che a Giovanni Manna ha richiesto ancora almeno l’acquisto di un difensore e un esterno offensivo che però sia dello stesso livello di Kvaratskhelia. Fino a qui sono stati individuati diversi profili ma la difficoltà nelle loro trattative sta facendo allarmare l’allenatore salentino e la tifoseria partenopea che ha la paura che il georgiano non venga sostituito adeguatamente.

Intanto in questo calciomercato Napoli il club è alla ricerca anche di un difensore, vista la partenza di Rafa Marin e non essendo riusciti ad arrivare né a Danilo né a Renato Veiga, il nuovo nome che la dirigenza azzurra ha individuato è quello di Victor Nelsson, difensore centrale danese nato nel 1998 e di proprietà del Galatasaray con cui quest’anno ha giocato 17 partite in tutte le competizioni. La trattativa potrebbe essere conclusa rapidamente visti i buoni rapporti tra le due società nati dall’affare Osimhen e il difensore danese potrebbe arrivare a Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni.

Calciomercato Napoli News: Karim Adeyemi si complica, Noa Lang l’altra opzione

La ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia è poi il focus principale del calciomercato Napoli, ma per l’ennesima volta sembra essersi interrotta la trattativa principale portata avanti dagli azzurri, sembra infatti che Karim Adeyemi, esterno tedesco del Borussia Dortmund, abbia comunicato alla società di non voler lasciare la squadra e voler provare a giocarsi le sue carte in questa stagione visto l’esonero di Nuri Sahin che lo aveva messo ai margini del progetto. La decisione di Adeyemi è arrivata nonostante il club giallonero e il Napoli avessero trovato un primo accordo intorno ai 50 milioni.

Il nuovo nome che quindi il Napoli è stato costretto a trovare è quello di Noa Lang, esterno olandese classe 1999 in forza al PSV Eindhoven che era stato seguito molto dal Milan negli anni passati, in questa stagione ha trovato 6 gol e 8 assist in 26 presenze in tutte le competizioni e la richiesta del club olandese per lui è intorno ai 20 milioni. Il giocatore sembra abbia già dato la sua disponibilità sia al Napoli che al suo attuale club, da capire solo se gli azzurri affonderanno il colpo o aspetteranno prima altri giocatori.