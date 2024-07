CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI HA TROVATO L’ACCORDO CON KARIM ADEYEMI

Si accende il calciomercato Juventus e lo fa grazie ad un Cristiano Giuntoli completamente immerso nelle trattative per rinforzare la squadra da mettere a disposizione a Thiago Motta per la prossima stagione che inizierà all’Allianz Stadium contro il Como. I bianconeri stanno accelerando le trattative per gli esterni e sono riusciti a trovare l’accordo con Karim Adeyemi del Borussia Dortmund grazie alla mediazione dello stesso Giuntoli che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha approfittato del ritiro in Germania per contattare ancora il calciatore e trovare un’intesa di massima.

Il problema rimane la richiesta del Borussia Dortmund che farebbe partire Adeyemi solo per una cifra cha va dai 40 ai 45 milioni di euro dopo una stagione di alto livello che lo ha visto imporsi anche in Champions League. Il grosso problema è rappresentato proprio da questa enorme somma di denaro che, nonostante le eventuali cessioni, verrebbe tutta spostata verso l’Atalanta per provare a strappare Koopmeiners a Gasperini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, JADON SANCHO AD UN PASSO DAL PARIS SAINT-GERMAIN

Non c’è solo Adeyemi nei sogni del calciomercato Juventus anche se il tedesco rappresenterebbe un’enorme occasione da sfruttare in caso di disponibilità economica per sostenere il suo trasferimento. Nelle ultime ore sembra essere sfumato uno degli obiettivi dei bianconeri che si erano fortemente interessati a Jadon Sancho del Manchester United ma lo stanno vedendo sfumare in favore del PSG.

Il club parigino, secondo Footmercato, ha l’accordo con l’esterno inglese che avrebbe aperto alla nuova destinazione ma rimane da scogliere il nodo Manchester United con gli inglesi che vorrebbero liberarsi il prima possibile di Sancho. La Juventus, per il momento, rimane a guardare con l’idea di provare a prendere in prestito l’esterno inglese in caso di non riuscita della trattativa tra il Manchester United e il PSG.