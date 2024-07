Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners-Todibo, si aspettano le cessioni di Soulé e Huijsen (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TUTTE LE POSSIBILI CESSIONI

Il calciomercato Juventus passa inevitabilmente dalle cessioni. Soulé è naturalmente il principale indiziato, anche perché è il bianconero che porterà il maggior numero di milioni nelle casse del club. L’argentino è però solo il primo di una lunga lista che La Gazzetta dello Sport ha stilato nell’edizione odierna.

Per Szczesny, sostituito da Di Gregorio, potrebbe fare il tragitto inverso e accasarsi al Monza. Galliani per ora predica calma (“Sa del nostro interessamento, vedremo”) e sonda altri profili, da Gollini a Montipò. Rimangono sempre vive le opzioni Arabia Saudita e Premier League, seppur un po’ più indietro rispetto alla permanenza in Serie A.

In difesa due addii su tutti, quelli di Rugani e Huijsen. Per l’ex Empoli potrebbe esserci un futuro in Arabia Saudita con due club interessati. Le alternative europee sono rappresentate dall’Ajax di Farioli, primo tecnico italiano nella storia del club di Amsterdam, e dal Bologna che dovrà sostituire Calafiori e non potrà contare su Kiwior, che sembra preferire Juventus e Inter.

Per Huijsen invece c’è un poker di squadre estere interessate con i francesi del Monaco, gli inglesi del Bournemouth e la coppia tedesca Stoccarda-Wolfsburg, le stesse che hanno messo gli occhi su Bijol. Da definire invece le destinazioni di McKennie, Milik, Kostic e Chiesa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ASSALTO A KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus in entrata non è ancora finito. Una volta che Soulé e Huijsen partiranno, i bianconeri prepareranno l’assalto alle due priorità rimaste di questa sessione estiva vale a dire Koopmeiners dell’Atalanta a centrocampo e Todibo del Nizza in difesa.

La Juventus può contare sulla volontà di entrambi i giocatori di vestire la casacca bianconera, ma no sarà facile strapparli alle proprie squadre. La Dea ha alzato un muro sul trequartista olandese, facendo capire che non farà sconti. Stessa cosa il Nizza nonostante i buoni rapporti dopo la cessione di Thuram.

Insomma, così come la Juve sta continuando ad alzare il prezzo per Matias Soulé conteso tra Leicester e Roma, anche le altre squadre sanno di poter contare su una forza economica non indifferente da parte della Juventus che ha ridotto di gran lunga il monte ingaggi e si è liberata di stipendi pesanti.











