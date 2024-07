CALCIOMERCATO JUVENTUS, GALENO IDEA CONCRETA

Il calciomercato Juventus punta forte su Adeyemi. Il giocatore del Borussia Dortmund è la priorità assoluta e Giuntoli si è recato a Monaco per cercare di trovare l’accordo definitivo. Sicuramente non sarà facile, anzi, i gialloneri spara alto chiedendo 40 milioni.

Per questo motivo la Juventus, secondo i rumors di calciomercato, avrebbe già messo sul taccuino il nome di Galeno. Il giocatore del Porto ha una valutazione simile, ma a differenza del Borussia Dortmund la squadra portoghese ha bisogno di cedere per rispettare i paletti UEFA del fair play finanziario.

La Juventus intanto punta ad incassare: Milik non fa più parte del progetto bianconero e con l’arrivo di Thiago Motta è sempre più vicino alla cessione. Su di lui un tris di squadre di Premier League (West Ham, Brentford e Everton), anche se quella che sembra più intenzionata ad acquistare il polacco è il Siviglia con un’offerta da 7 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HUIJSEN E NON SOLO: TUTTE LE CESSIONI

Il calciomercato Juventus vuole cedere. Per arrivare ai costosissimi obiettivi come Koopemeiners dell’Atalanta e Adeyemi del Borussia Dortmund ci vogliono tanti soldi: 70 per il nerazzurro e 40 per il giallonero per un totale di 110 milioni.

Non sarà facile arrivare ad entrambi, ma uno dei due è probabile che approdi a Torino. Per questo, come riassume Tuttosport, ci sarà un grande esodo. Oltre a Soulé, Huijsen potrebbe partire per approdare al Bournemouth.

Cessione in vista anche per molti altri elementi: oltre al prestito di Arthur al Como, Muharemovic dovrebbe approdare al Genoa mentre Barbieri è diretto a Verona per sostituire Tchatcohua, prossimo al Rennes. De Sciglio potrebbe incontrare di nuovo Galliani al Monza.