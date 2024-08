CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANCHE SANCHO A TORINO?

Per il calciomercato Juventus possono essere ore decisive per Jadon Sancho. Secondo quanto riportato dal “Manchester Evening News“, un jet privato sarebbe già programmato per partire da Manchester in direzione Torino, segno dell’interesse concreto della Juventus per l’esterno inglese. Il Manchester United è disposto a cedere Sancho, dato che nelle gerarchie del club ci sono altri due esterni d’attacco che lo precedono sia a destra che a sinistra. La cessione del 24enne contribuirebbe inoltre a migliorare la sostenibilità economica del club per la prossima stagione.

Come riferito da “IlBianconero.com“, Sancho è stato escluso dalle formazioni del Manchester United nelle prime due giornate di Premier League di questa stagione, anche se ha viaggiato con la squadra per la sconfitta per 2-1 contro il Brighton lo scorso sabato. La sua unica apparizione recente con il Manchester United è stata come sostituto nella partita di Community Shield contro il Manchester City all’inizio del mese. La Juventus potrebbe rappresentare la destinazione ideale per Sancho, ma restano da definire le modalità del possibile trasferimento, come un prestito oneroso o un prestito con diritto di riscatto, oltre al pesante ingaggio del giocatore. La Juventus vorrebbe che il Manchester United contribuisse al pagamento dello stipendio dell’ala inglese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L’EMPOLI VUOLE STRINGERE PER DE SCIGLIO

Il calciomercato della Juventus si muove contestualmente anche sulle uscite. L’Empoli, dopo aver conquistato i primi tre punti della stagione all’Olimpico contro la Roma, è al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di D’Aversa. In particolare, il club toscano sta cercando di aggiungere un giocatore d’esperienza e sta puntando su Mattia De Sciglio, attualmente fuori dai piani di Thiago Motta alla Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Empoli ha richiesto alla Juventus di contribuire al pagamento di una parte dell’ultimo anno di contratto di De Sciglio, in scadenza nel 2025, proponendo una copertura tra il 40% e il 50%.

Le trattative sono in corso per raggiungere un accordo che possa soddisfare tutte le parti. De Sciglio, che è alla Juventus dal 2017, con un’interruzione in prestito al Lione nella stagione 2020-21, ha collezionato 117 presenze e segnato 2 reti con i bianconeri. Nel suo palmarès con la Juventus figurano tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Il difensore milanese ha inoltre vinto due Supercoppe Italiane con il Milan. Il contratto di De Sciglio con la Juventus scadrà il 30 giugno 2025.