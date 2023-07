CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Gli arabi rilanciano per Pogba. Si vira su Otavio (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PAGBA SEMPRE PIÙ LONTANO…

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una svolta inaspettata con l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita per Paul Pogba. I club sauditi non sembrano intenzionati a desistere facilmente nella loro volontà di ingaggiare il centrocampista francese. Dopo il rifiuto di Pogba alla prima offerta di 100 milioni di euro per tre anni, sembra che sia in arrivo un’offerta ancora più impressionante, che potrebbe arrivare fino a 150 milioni di euro. Nonostante la stagione difficile dell’anno scorso, in cui Pogba ha giocato solo 161 minuti in campo in 10 presenze, l’obiettivo dell’Arabia Saudita è di trasformare la Saudi League in uno dei campionati più prestigiosi al mondo, e sembrano disposti a fare investimenti significativi per raggiungere questo obiettivo.

Recentemente, il centrocampista della Juventus si è recato a Gedda, dove avrebbe visitato le strutture dell‘Al-Ittihad. Tuttavia, anche l’Al-Ahli avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. In Arabia Saudita, il mercato è controllato dalla federazione, quindi la destinazione finale potrebbe avere un’influenza limitata su questa trattativa. Nonostante le visite mediche sostenute alla J Medical e l’accoglienza calorosa dei tifosi, la permanenza di Pogba alla Juventus potrebbe vacillare di fronte all’enorme offerta proveniente dall’Arabia Saudita. I suoi connazionali N’Golo Kanté e Karim Benzema starebbero cercando di convincerlo a raggiungerli a Gedda.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OTAVIO, PARLA L’AGENTE

Di fronte a questa situazione di calciomercato, la Juventus potrebbe orientarsi verso un altro obiettivo importante a centrocampo. Israel Oliveira, agente del centrocampista brasiliano Otavio del Porto, ha confermato l’interesse da parte dei bianconeri, ma ha sottolineato le difficoltà nel raggiungere la cifra necessaria per liberare il calciatore dai Dragões. Oliveira ha dichiarato che i club italiani sono molto interessati al giocatore e che ci sono club disposti a pagare i 40 milioni di euro richiesti dal Porto. Ha inoltre affermato che l’Inter è uno dei club interessati e che si aspetta che anche la Juventus entri nella lotta di calciomercato per aggiudicarsi il calciatore. Tuttavia, Oliveira ha chiarito che il giocatore non è in vendita se non viene pagata la clausola di rescissione.

Oliveira ha spiegato come il Porto non sia intenzionato a fare sconti su Otavio: “Posso dire che l’Italia vuole fortemente il giocatore e l’interesse intorno a lui dal vostro Paese continua ad esistere. Parliamo di un giocatore che ha mostrato il proprio valore e che sarebbe pronto per qualsiasi club. In Italia farebbe molto bene. C’è chi sta raccogliendo i fondi necessari per pagare i 40 milioni richiesti dal Porto. Lo vogliono fortemente. Posso confermare che l’Inter è fra i club che lo vogliono. Credo che la Juventus si aggiungerà alla lotta per averlo”.











