Calciomercato Juventus News/ Idea Carnesecchi per la porta, stuzzica Douglas Luiz

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CARNESECCHI IL POST-SZCZESNY?

Una delle idee del calciomercato Juventus è quella di guardare alla porta: un’idea più che altro per il futuro, perché per il momento Wojciech Szczesny dà ampie garanzie e non a caso quella bianconera, nonostante le difficoltà affrontate all’inizio della stagione, resta comunque la difesa meno battuta della Serie A. Tuttavia il polacco non è più giovanissimo, e dunque la Juventus si attrezza: secondo le ultime indiscrezioni filtra il nome di Marco Carnesecchi, che tra l’altro sarà avversario tra poche ore nella partita di Cremona e dunque potrà essere osservato da vicino.

Calciomercato Lazio news/ Pellegrini rimpiazza Fares, Sarri: "Lotito pensa ad altro"

L’affare sostanzialmente fatto a giugno 2021 con la Lcarneseazio era saltato a causa dell’infortunio; l’Atalanta lo ha dunque girato in prestito alla Cremonese per la seconda stagione consecutiva e, tornato disponibile, Carnesecchi si è ripreso il posto da titolare a scapito di Ionut Radu, peraltro adesso ai box lui stesso. Il piano della Juventus sarebbe quello di bloccarlo subito (o magari a giugno) ma dargli un’altra stagione in prestito così da confermare eventualmente la coppia Szczesny-Perin, ma staremo a vedere se sarà davvero questo che accadrà.

Calciomercato Inter news/ Inzaghi: "Dirigenti sempre attenti, Skriniar non preoccupa"

DOUGLAS LUIZ, SCAMBIO CON MCKENNIE?

Intanto ci sono idee che il calciomercato Juventus sonda anche per il centrocampo. Qui il discorso è legato alla crescita esponenziale di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, senza dimenticarsi di quanto Nicolò Rovella stia facendo bene nel Monza: inevitabile che il rendimento dei giovani debba aprire considerazioni per Massimiliano Allegri che, aspettando il rientro di Paul Pogba, sta costruendo una mediana che possa durare negli anni. Nei giorni scorsi dicevamo di come la posizione di Weston McKennie sia tutt’altro che stabile, soprattutto per questioni disciplinari.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Devis Vasquez, Pioli: "Club pronto a cogliere..."

Il centrocampista statunitense, che è stato titolare ai Mondiali, piace all’Aston Villa e con la società di Birmingham la Juventus potrebbe impostare uno scambio di calciomercato. Il calciatore che arriverebbe a Torino sarebbe Douglas Luiz: brasiliano classe ’98, passato anche dal Manchester City quando era giovanissimo, è un mediano davanti alla difesa, un giocatore fisico che sembra corrispondere alle caratteristiche richieste da Allegri in quel ruolo. Già 3 gol e altrettanti assist nelle 18 partite stagionali con l’Aston Villa: da vedere se lo scambio andrà in porto, qui chiaramente la Juventus è legata alla possibilità di cedere McKennie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA