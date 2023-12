Calciomercato Juventus News/ Il piano per Rabiot e Chiesa: rinnovo annuale e poi… (oggi 7 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PRONTO IL RINNOVO PER RABIOT

In questo momento le manovre del calciomercato Juventus sono volte ai rinnovi. In attesa di scoprire se arriverà un centrocampista a gennaio, viste le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba (si è fatto il nome di Lazar Samardzic), Cristiano Giuntoli sta già preparando il terreno alla prossima stagione e uno snodo importante è quello che riguarda Adrien Rabiot. Il francese sembrava destinato a lasciare la Juventus, facendolo a parametro zero; qualche mese fa ha invece rinnovato il suo contratto e Massimiliano Allegri è riuscito a renderlo parte importante del progetto, un giocatore sempre titolare che peraltro è in grado di portare un utile contributo alla causa, come dimostra anche il gol segnato al Monza lo scorso venerdì.

Per Rabiot il progetto di calciomercato della Juventus sembrerebbe essere quello del rinnovo annuale, come riporta SportMediaset: la cifra dell’ingaggio resterebbe di 8 milioni di euro, chiaramente si tratta di uno stipendio non indifferente ma è chiaro che, così facendo, la Juventus non dovrebbe andare alla ricerca di un nuovo centrocampista per sostituire l’ex Psg, così da risparmiare almeno sul costo del cartellino. Al momento dunque tutto lascia pensare che Rabiot resterà un calciatore della Vecchia Signora per un’altra stagione, poi probabilmente questo dipenderà anche da un eventuale cambio di allenatore visto che la possibilità che Allegri lasci sono sempre concrete.

ANCHE CHIESA PROLUNGA

Anche Federico Chiesa, secondo le ultime voci del calciomercato Juventus, dovrebbe rinnovare il contratto. L’ex Fiorentina in estate ha valutato l’ipotesi di cambiare aria, più che altro era la stessa Juventus ad averlo idealmente messo in vendita; poi Chiesa è rimasto allo stesso modo di Dusan Vlahovic, e i due hanno avuto un ottimo inizio di stagione. Anche in questo caso, come già per Rabiot, si parla di rinnovo di un anno: l’ingaggio attualmente è di 5 milioni di euro e resterebbe tale, ma eventualmente sarebbe inserita qualche clausola nel contratto che permetterebbe all’esterno offensivo di valutare offerte di calciomercato che dovessero pervenire alla Continassa.

Nel caso di Chiesa, il rinnovo si rende necessario per evitare di perdere il calciatore a zero, essendo il contratto in scadenza nel 2025; tuttavia, stando a quanto ha appreso sempre SportMediaset, la Juventus avrebbe strappato all’ex Fiorentina la promessa che, vada come vada, un eventuale addio non avverrà senza che la società intaschi qualcosa. Staremo a vedere, per ora la Juventus si concentra sul campo e sulla corsa allo scudetto ma, dietro le quinte, Giuntoli sta già lavorando per blindare i suoi pezzi pregiati o comunque non farsi trovare impreparato qualora dovesse rendersi inevitabile una cessione anche a breve termine.











