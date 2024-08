CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI INSISTE PER KOOPMEINERS

La stagione sta ufficialmente per cominciare e la Juventus sta ragionando su quali mosse effettuare in quest’ultima parte del calciomercato estivo così da consegnare un organico competitivo al nuovo tecnico Thiago Motta. Lasciando per un momento da parte la situazione di alcuni elementi che non dovrebbero più far parte della rosa per scelta tecnica come Federico Chiesa, i bianconeri vorrebbero comunque aggiudicarsi ancora uno o due elementi in grado di dare un contributo significativo alla causa della Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Wesley o Nusa sulla fascia, Frosinone interessato a Darboe (11 agosto 2024)

Chi potrebbe fare al caso della Juventus in questo senso è Teun Koopmeiners, ventiseienne olandese sotto contratto con l’Atalanta che non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire per meno dei 60 milioni di euro richiesti. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi potrebbero anche decidere di cedere di fronte ad una proposta da 50 milioni. Il denaro ottenuto farebbe inoltre comodo ai bergamaschi per arrivare a Matt O’Riley del Celtic.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte aspetta nuovi acquisti: "Ne abbiamo bisogno" (11 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOSTIC VERSO L’ADDIO

Oltre al tanto chiacchierato Chiesa, e senza dimenticare Milik che sta vivendo una situazione molto simile, la Juventus potrebbe liberare anche un altro calciatore dedito alla fase offensiva in questo agosto di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Filip Kostic, giocatore serbo che secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe presto trasferirsi in Inghilterra così da giocare in Premier League.

Sulle sue tracce si registra infatti la presenza del Crystal Palace guidato dal tecnico Oliver Glasner, allenatore che aveva avuto modo di lavorare con Kostic già ai tempi dell’Eintracht Franforte e sul quale vorrebbe ancora poter contare nel prossimo futuro stando alle indiscrezioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Broja e Chalobah opportunità da cogliere, Cardoso nel mezzo (11 agosto 2024)