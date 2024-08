CALCIOMERCATO JUVENTUS, C’È FRETTA PER NICO

Il calciomercato Juventus ha individuato Nico Gonzalez come priorità in entrata per il ruolo di esterno offensivo. Ormai non è un segreto e la Fiorentina ne ha preso atto mettendolo ai margini nelle amichevoli e dunque del progetto.

Commisso ha avvisato che non farà favori a nessun, tantomeno agli acerrimi rivali, ma questo poco conta: la Juventus ha il sì del giocatore e anche i milioni necessari per convincere la Fiorentina ovvero una trentina tra prestito e riscatto obbligatorio.

Calciomercato Napoli News/ Lukaku, Manna svela: "Non è detto arrivi lui. Su Osimhen..." (11 agosto 2024)

La speranza bianconera, come spiega La Gazzetta dello Sport, è quella di inserire una contropartita (vedi McKennie e Kostic), ma la Fiorentina preferirebbe la parte economica in modo da reinvestire l’incasso su Gudmundsson.

La richiesta di Thiago Motta è quello di averlo già prima della gara con il Como ovvero l’esordio in campionato della Juve, in programma lunedì 19 agosto alle ore 20:45. Manca poco più di una settimana e Giuntoli lo sa benissimo.

Calciomercato Napoli News/ Lukaku, il Chelsea lo manda ad allenarsi con l'Under 21 (10 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHIESA E MILIK ESCLUSI

Il calciomercato Juventus è molto attivo anche in uscita. Come se non fossero bastate le parole di Thiago Motta su Chiesa, dove aveva praticamente chiuso le porte all’ex Fiorentina circa il suo progetto, è arrivata anche l’esclusione dall’amichevole contro l’Atletico Madrid.

Questa non è la prima volta, dato che né con il Norimberga né nella partita in famiglia con la Next Gen Chiesa aveva preso parte nemmeno dalla panchina, ma probabilmente è quella che fa capire una volta per tutte la volontà dei bianconeri sul ligure.

Calciomercato Napoli/ Scambio Musso-Folorunsho. Neres verso la chiusura (10 agosto 2024)

Oltre alla sua esclusione, spicca anche quella di Milik. Il giocatore polacco si è allenato in settimana con la squadra dopo l’infortunio, ma ciò non è bastato per convincere l’ex tecnico del Bologna a portarlo con sé a Göteborg, in Svezia, sede del match.

Quale sarà però il futuro di Chiesa? Questa resta per ora una domanda senza risposta. Si è parlato di Inter, che rinforzerebbe l’attacco visto il colpo Gudmundsson ormai sfumato (più vicino alla Fiorentina), così come del Milan ma anche della Roma.

A dire il vero, i giallorossi furono i primi a provare l’assalto al giocatore che però non era convinto del progetto Roma. A quel punto Ghisolfi e De Rossi ci hanno messo poco a cambiare idea e obiettivo, puntando tutto su Soulé nonostante fosse arrivato l’accordo tra Roma e Juventus per l’acquisto.