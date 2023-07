CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Lindstrom “bomba” last minute. Giuntoli vuole tenere Chiesa (25 luglio 2023)

Il calciomercato della Juventus si anima anche sul fronte degli acquisti, con l’interesse per il giovane talento danese Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il giocatore avrebbe dato il suo benestare per un trasferimento in maglia Juventus, ma la richiesta del club tedesco per il centrocampista danese si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Una trattativa che ha subito un’importante accelerazione, nonostante la cifra per il cartellino dello svedese sia non indifferente.

L’arrivo di Lindstrom sarebbe indubbiamente legato alle cessioni che la Juventus potrebbe operare sul mercato, incluso il possibile addio di Paul Pogba. L’acquisto di Jesper Lindstrom porterebbe al tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, una grande duttilità tattica, in quanto il centrocampista danese ha dimostrato di adattarsi bene sia come esterno alto in un 3-4-3, sia come supporto alla prima punta in un potenziale 3-5-1-1.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI RILANCIA SU CHIESA

Nel frattempo, la Juventus è impegnata anche nella gestione delle cessioni dei propri calciatori. Dopo l’ufficializzazione del prestito di Arthur alla Fiorentina, il club bianconero sta cercando di piazzare alcuni esuberi, tra cui Weston McKennie e Denis Zakaria.Una sorpresa potrebbe essere la possibile partenza di Federico Chiesa, ma il Football Director Cristiano Giuntoli sta studiando un piano per trattenerlo. Nonostante il contratto del giovane italiano scada tra due anni, Giuntoli sta lavorando incessantemente per proporre una nuova offerta di rinnovo che possa soddisfare entrambe le parti.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rinnovo del contratto potrebbe includere una serie di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, oltre ad un lieve aumento dell’ingaggio. Questo piano sarebbe volto a incentivare Federico Chiesa e a sfruttarne appieno le potenzialità, nonostante un infortunio abbia condizionato il suo rendimento nella stagione passata, adeguando come detto l’offerta economica per l’attaccante, incentivo per convincerlo a rilanciarsi in bianconero.











