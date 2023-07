CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Molina per la fascia destra. Attesa per Milinkovic (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN RITORNO IN SERIE A?

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e la Juventus è al centro delle attenzioni, con possibili trasferimenti che potrebbero portare importanti cambiamenti alla squadra. Tra i nomi che circolano, spicca come novità quello di Molina, ex calciatore dell’Atletico Madrid, che potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo la precedente esperienza all’Udinese che l’ha lanciato verso il trasferimento ai Colchoneros. Tuttavia, non sarà facile concludere l’affare, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Molina è stato associato a diversi club italiani in passato, ma per vari motivi non è mai stato raggiunto un accordo definitivo. Tuttavia, le cose sembrano essere diverse questa volta, e l’interesse di calciomercato della Juventus potrebbe essere il fattore chiave. Il giocatore conosce bene il campionato italiano e rappresenterebbe una scelta ideale per Allegri. Al momento, l’Atletico Madrid sembra non essere intenzionato a lasciarlo partire, ma la situazione potrebbe evolversi, secondo quanto riportato da fichajes.net.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MILINKOVIC SAVIC SULLO SFONDO

Nel frattempo, un altro nome di calciomercato in chiave Juventus che circola con insistenza è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che sembra desiderare solo la Juventus. L’accordo tra l’entourage del giocatore e il club bianconero è completo, nonostante la resistenza della Lazio. Il reparto di centrocampo sarà quello che subirà più cambiamenti in casa Juventus. Nonostante il rinnovo di Rabiot, i possibili addii di Zakaria, McKennie e Arthur richiederanno nuovi investimenti. Rovella, reduce dal prestito al Monza, farà parte delle rotazioni di Max Allegri. Per completare la linea mediana, sarà necessario un grande centrocampista, e il nome che viene sempre menzionato è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

L’accordo tra la Juventus e Milinkovic-Savic è stato raggiunto a novembre, con un’intesa sia sulla durata del contratto che sullo stipendio. Tuttavia, è necessario convincere la Lazio, che continua a mantenere salda la valutazione del giocatore a 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024. La Juventus ha offerto 25 milioni di euro più bonus, con la possibilità di includere Luca Pellegrini come contropartita. Tuttavia, rimane una distanza nella valutazione del terzino, soprattutto perché Claudio Lotito vorrebbe un nuovo prestito dell’ex giocatore della Roma.











