CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Morata, terzo ritorno a Torino? Lukaku può restare a Londra (25 agosto 2023)

Il mercato estivo della Juventus è ancora in pieno svolgimento e promette di riservare sorprese nell’ultimo scorcio di agosto, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. L’attuale situazione di Moise Kean sembra spingere i bianconeri a valutare attentamente le opportunità di mercato, mentre l’ombra di Alvaro Morata si fa sempre più pronunciata. Kean sembra destinato a lasciare la Juventus, e i bianconeri sarebbero pronti a cederlo solo a titolo definitivo. In risposta, il club ha messo a punto un piano per bloccare l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, già conosciuto dall’universo juventino grazie alle sue esperienze passate a Torino. Il ritorno di Morata potrebbe essere imminente e rappresenterebbe un rinforzo significativo per il reparto offensivo della squadra.

Tuttavia, il futuro di Morata potrebbe non essere così lineare come sembra. L’Atletico Madrid, club di provenienza del giocatore, non intende assistere passivamente all’ipotetico trasferimento di Morata alla Juventus. L’ottimo inizio di stagione dell’attaccante (con un gol nelle prime due giornate di campionato) ha destato l’attenzione dell’Atletico, che starebbe pensando a una contromossa. L’idea sarebbe quella di rinnovare il contratto di Morata, eliminando la clausola rescissoria che potrebbe rappresentare un ostacolo al suo trasferimento in Italia. Questo sviluppo apre a diverse possibilità e potrebbe influenzare le scelte della Juventus nelle fasi finali del calciomercato.

Ma la Juventus non è l’unica squadra interessata a cambiamenti nell’attacco. L’ipotetico arrivo di Romelu Lukaku sembra sempre più incerto, con l’attaccante belga che potrebbe rimanere al Chelsea. Nonostante i rumors che lo abbiano accostato alla Juventus in uno scambio con Dusan Vlahovic, Lukaku potrebbe restare a Londra. Il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha rivelato che la situazione dell’attaccante belga non è cambiata da quando è arrivato al club. Nonostante ciò, Pochettino sembra aperto a possibili soluzioni, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro di Lukaku.

La scadenza del calciomercato si avvicina rapidamente, ma il futuro di Romelu Lukaku resta incerto. La finestra di trasferimento in Europa chiude tra una settimana, e se non ci saranno sviluppi significativi, Lukaku potrebbe avere la possibilità di valutare altre opzioni, compresa quella dell‘Arabia Saudita, dove la finestra di mercato rimarrà aperta fino al 20 settembre. La Juventus e gli altri club interessati rimangono in attesa di possibili sviluppi nelle prossime settimane.











