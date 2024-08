CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TODIBO VUOLE SOLO LA SERIE A!

Il calciomercato della Juventus è sempre più vicino a chiudere il colpo Jean-Clair Todibo. L’apertura del difensore francese al trasferimento in Italia era emersa giorni fa, ma Giuntoli ha dovuto prima vendere Huijsen per liberare fondi. Dopo la cessione dello spagnolo al Bournemouth, le trattative con il Nizza sono proseguite, e oggi è arrivata la conferma che Todibo non è stato convocato per la partita amichevole del Nizza contro il Lecce prevista nel pomeriggio di oggi.

Todibo, il secondo rinforzo previsto per la difesa bianconera dopo Cabal, ha messo in pausa le offerte dalla Premier League per favorire la Juventus. Si sta negoziando un prestito oneroso con riscatto obbligatorio al raggiungimento di certe condizioni, con un costo totale stimato tra i 35 e i 40 milioni di euro. odibo ha collezionato 30 presenze e 2 gol in Ligue 1 e 3 apparizioni con 1 rete in Coppa di Francia, in una stagione positiva sotto la guida dell’attuale allenatore dell’Ajax, Francesco Farioli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER CHIESA RISCHIO PARTENZA A ZERO

Federico Chiesa e la Juventus intanto sembrano sempre più distanti, con la soluzione di calciomercato per il futuro dell’attaccante che ancora non si intravede. Dopo un deludente Europeo e il matrimonio a fine luglio, Chiesa è tornato alla Continassa per iniziare la stagione. A differenza degli altri esuberi, come Arthur, Rugani, De Sciglio e Tiago Djalo, Chiesa ha partecipato a tutti gli allenamenti di gruppo ma è stato escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole contro il Brest. Questo indica chiaramente la posizione della società nei suoi confronti.

Nel frattempo, la Juventus sta cercando in questo calciomercato un nuovo esterno d’attacco, ruolo che pochi mesi fa era occupato da Chiesa. Il giocatore aspetta con calma di conoscere il suo futuro, mentre i dirigenti sono in attesa di offerte. Con il passare del tempo, la valutazione del suo cartellino diminuisce inevitabilmente. L’obiettivo di calciomercato principale della Juventus è evitare di perdere a zero un calciatore per cui sono stati spesi quasi 60 milioni di euro quattro anni fa. Con solo 26 giorni rimasti per trovare una soluzione, la situazione rimane in stallo.