Calciomercato Juventus news/ Neymar, follia o affare dell’anno? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus è stato scosso nell’ultime ore da un’idea che definire pazza sarebbe poco, ma che sta trovando riscontri inaspettati e che potrebbe aprire la terza telenovela dell’estate bianconera. Dopo quella relativa all’arrivo di Guardiola, non concretizzatasi, e quella invece a lieto fine per il passaggio a Torino di De Ligt, c’è il nome di Neymar sul taccuino degli esperti di mercato, accostato alla Juventus. “O Ney” vuole lasciare Parigi e non è un mistero, così come non è un mistero che il Barcellona, dopo aver preso Griezmann, non sia disposto a svenarsi per riprenderselo. Tra ingaggio e cartellino sarebbe un’operazione da 300 milioni, impossibile da sostenere dopo aver già portato a Torino tre stelle internazionali come De Ligt, Rabiot e Ramsey. Ma le cessioni potrebbero riaprire il fronte, con 150 milioni potenzialmente incassabili tra Cancelo, Higuain, Douglas Costa e Cuadrado, tutti sul piede di partenza. Se dopo aver incassato la Juventus trovasse un Neymar ancora su piazza, la coppia con Cristiano Ronaldo potrebbe diventare da follia a realtà.

Calciomercato Juventus news, Bonucci al secondo addio?

Il calciomercato della Juventus per forza di cose dovrà attivarsi però anche in uscita. Si parla di un attaccante che dovrà lasciare il gruppo a disposizione di Sarri e Gonzalo Higuain resta l’indiziato maggiore, ma potrebbe esserci anche un colpo di scena in difesa. Dopo l’arrivo dell’olandese De Ligt, infatti, potrebbe essere Leo Bonucci a salutare la compagnia. E sarebbe la seconda volta, dopo il discusso passaggio al Milan di due anni fa e il clamoroso ritorno dell’estate scorsa. Bonucci interessa da tempo al Paris Saint Germain e la Juventus sarebbe pronta ad accettare un’offerta da 40 milioni di euro per il difensore della Nazionale. Se davvero il PSG busserà alla porta bianconera con questa determinazione, si potrebbe arrivare al secondo addio in una storia tra Bonucci e la Juventus che negli ultimi 3 anni è stata particolarmente tormentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA