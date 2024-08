CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARE RUGANI

Il calciomercato Juventus punta forte su un esterno d’attacco e Nico Gonzalez resta il nome più caldo. Tuttavia, nuovi sviluppi potrebbero cambiare il quadro. La Fiorentina ha acquistato Gonzalez dallo Stoccarda nell’estate del 2021 per 24 milioni di euro più 3 di bonus, rendendolo l’acquisto più costoso nella storia del club. Il club viola ha messo al momento fuori lista il giocatore, in attesa di un’offerta da almeno 35 milioni. La Juventus ha avanzato una proposta economica di circa 30 milioni di euro, ma il presidente Rocco Commisso, dal New Jersey, ha chiarito che a queste cifre l’affare non si farà.

Nel frattempo, l’Atalanta potrebbe diventare un’altra pretendente concreda per Gonzalez. Il club ha recentemente acquisito Lazar Samardzic dall’Udinese, probabilmente per sostituire Teun Koopmeiners, destinato alla Juventus. Tuttavia, l’Atalanta deve fare i conti con l’interesse del PSG per Ademola Lookman, che ha chiesto di non essere convocato. Se Lookman dovesse partire, Gonzalez potrebbe essere il sostituto ideale, e l’Atalanta, grazie ai fondi derivanti dalla cessione, non avrebbe problemi economici per chiudere l’affare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE CIFRE DI RUGANI ALL’AJAX

Il calciomercato Juventus nel frattempo fa registrare una fumata bianca su un’uscita importante: Daniele Rugani ha lasciato Torino e ha preso un volo diretto ad Amsterdam, dove inizierà la sua nuova avventura con l’Ajax. Nel frattempo, la Juventus resta in attesa di un rinforzo per la difesa, dopo l’acquisto di Cabal. C’è già un accordo con il Milan per Kalulu, ma il giocatore non ha ancora dato il suo consenso definitivo, prendendosi del tempo per decidere.

L’Ajax, ora guidato dall’italiano Francesco Farioli, ex allenatore del Nizza, ha già programmato le visite mediche per Rugani, un passo necessario per ufficializzare il suo ingresso nella squadra dei Lancieri. Dopo oltre un mese di trattative, l’Ajax e la Juventus hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale. Si tratta di un prestito secco, senza compenso economico per il trasferimento, con il club di Amsterdam che coprirà gran parte dell’ingaggio del giocatore.

