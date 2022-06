Calciomercato Juventus news/ Pogba ai dettagli, Morata parla del futuro

Calciomercato Juventus news: Pogba ai dettagli

Dopo sei anni lontani, le strade di Paul Pogba e della Juve sono pronte a riunirsi. Il centrocampista ha lasciato per la seconda volta in carriera il Manchester United a parametro zero ed è pronto a vestire nuovamente la maglia bianconera. Le parti sono in continuo contatto, con la Juventus che lavora ad un contratto fino al 2025 da 7.5/8 milioni di euro di ingaggio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, si attende solo un nuovo incontro con la rappresentante del giocatore, Rafaela Pimenta, che servirà per definire l’accordo di calciomercato. Sistemati comunque gli ultimi dettagli, il ritorno alla Juventus di Pogba sarà una pura formalità. Visite mediche, firma e poi finalmente l’annuncio che i tifosi bianconeri attendono ormai da sei anni.

Calciomercato Juventus news: parla Alvaro Morata

Dopo il pareggio in Nations League contro il Portogallo, Alvaro Morata ha parlato anche del futuro. L’attaccante spagnolo tiene banco nell’ambito del calciomercato della Juventus: sarà riscattato dal club o tornerà all’Atletico Madrid? Ai media iberici, il numero 9 ha dichiarato: “Il mio futuro? Quando non dipende da me non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla Nazionale, poi si vedrà”.

Il giocatore, dunque, non si sbilancia. La sua volontà sarebbe quella di restare in bianconero, dove si trova benissimo dentro e fuori dal campo. La Juventus, però, sembrerebbe non intenzionata a riscattarlo alla cifra pattuita con i Colchoneros. In caso di sconto, Morata potrebbe proseguire la propria avventura a Torino, ma l’ipotesi non è così realistica, almeno al momento.

