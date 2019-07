Calciomercato Juventus news/ Quasi fatta per Khedira all’Arsenal (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus nelle ultime ore si è mosso in maniera significativa per quanto riguarda le trattative in uscita. In attesa di capire se la trattativa per Romelu Lukaku potrà davvero concretizzarsi per quella che sarebbe una grande beffa verso i rivali dell’Inter, dopo quella di Kean all’Everton la società bianconera ha ormai formalizzato un’altra partenza importante, quella di Sami Khedira all’Arsenal. Il centrocampista tedesco di origini iraniane non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri e la Juventus avrebbe già acconsentito all’addio del giocatore. Unico nodo da sciogliere, un ingaggio che in bianconero supera per Khedira i 5 milioni annui, mentre l’Arsenal non si spingerebbe oltre i 4,5 milioni a stagione. Una situazione che la Juve monitora prima di ufficializzare l’addio a un altro protagonista delle ultime stagioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L’ADDIO DI KEAN FA DISCUTERE

La giornata di martedì per il calciomercato della Juventus è stata contraddistinta dall’addio di Moise Kean, punta di talento ma già definito genio e sregolatezza, nonostante sia solo un ‘Millennial’. Kean è partito per andare a giocare in Premier League, all’Everton, portando nelle casse della Juventus una cifra che con i bonus arriverà a sfiorare i 40 milioni di euro, con un ingaggio per il giocatore da 3 milioni annui a stagione. Da tempo si sapeva che Kean non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus, ma la rottura non è arrivata sul piano economico, ma perché l’agente Mino Raiola non ha avuto da Maurizio Sarri garanzie sull’impiego da titolare del ragazzo nel progetto del tecnico. E così si è concretizzata la possibilità dell’avventura all’estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA