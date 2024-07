CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RISPUNTA RETEGUI!

Il calciomercato della Juventus si muove attorno ad obiettivi chiari, ma potrebbe tornarne alla ribalta uno particolare per l’attacco. Potrebbe infatti esserci un ritorno di fiamma per Mateo Retegui: l’attaccante di origini argentine è reduce da un Europeo non esaltante così come per tutta la Nazionale azzurra, ma il campionato disputato con la maglia del Genoa è stato ottimo e a Thiago Motta piacerebbe poter contare su di lui sfruttandone le capacità di attaccante di manovra, in parte simili a quelle che hanno fatto la fortuna di Zirkzee a Bologna.

La Juventus resta per il momento alla finestra per comprendere le intenzioni del Genoa, che chiede non meno di 25 milioni di euro per il suo bomber, che già l’estate scorsa era stato nel mirino della Juventus prima che si concretizzasse la trattativa di calciomercato con i Grifoni. A sbloccare l’affare potrebbe essere anche l’individuazione di un’alternativa: al Genoa piace M’bala Nzola, idea che potrebbe concretizzarsi con una trattativa con la Fiorentina che, per il più classico effetto domino, potrebbe spalancare per Retegui le porte della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, C’È MARGINE PER CALAFIORI?

Il calciomercato della Juventus potrebbe inoltre tentare un nuovo inserimento a sorpresa. Cristiano Giuntoli infatti sta monitorando attentamente la situazione di Calafiori, considerato un obiettivo primario per la difesa prima che l’Arsenal presentasse un’offerta di 40 milioni. Tuttavia, il Bologna continua a chiederne 50 ai Gunners, poiché dovrà cedere il 50% del ricavato al Basilea, bloccando così la trattativa di calciomercato: in questo stallo la Juventus potrebbe inserirsi dopo i tentativi fatti per il giocatore nelle scorse settimane.

Il difensore rischia quindi nel frattempo di iniziare il ritiro con il Bologna, che per cautelarsi ha avviato le trattative di calciomercato per acquistare Rugani proprio dalla Juventus. Dopo aver negato Calafiori ai bianconeri, forse per una sorta di ritorsione per il passaggio di Thiago Motta, i rossoblu non sembrano più opporre resistenza. Tuttavia, il prezzo di 50 milioni rimane un ostacolo, e la Juventus dovrà decidere se fare uno sforzo significativo per Calafiori o puntare per il centrocampo su Koopmeiners cercando di soddisfare una richiesta dell’Atalanta che parte a sua volta da ben 60 milioni di euro.