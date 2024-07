CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Se Calafiori va in Premier c’è Kiwior. Thuram, no alle Olimpiadi (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI GUARDA IN CASA DELL’ARSENAL

Il calciomercato della Juventus è pronto a cambiare obiettivo per la difesa, osservando con interesse gli sviluppi sull’asse Bologna-Londra, in particolare quelli che riguardano Riccardo Calafiori. Il difensore rossob lu è stato oggetto di un’offerta di circa 50 milioni di euro da parte dell’Arsenal, una cifra che potrebbe portare i Gunners a liberarsi di Jakub Kiwior, ora nel mirino dei bianconeri. Nonostante il forte interesse della Premier League per Calafiori, la Juventus ha incontrato ostacoli: la resistenza del Bologna e le ottime prestazioni del giocatore agli Europei hanno fatto aumentare il suo valore.

Così, l’Arsenal sembra essere in vantaggio nella corsa per acquistare Calafiori. La Juventus, quindi, esplora alternative di calciomercato, tra cui Kiwior, polacco classe 2000 con un passato già nella nostra Serie A. Se Calafiori dovesse unirsi all’Arsenal, Kiwior potrebbe essere disponibile per un trasferimento. Thiago Motta ha già allenato Kiwior ai tempi dello Spezia, il che faciliterebbe il suo inserimento nella squadra. Inoltre, il costo di Kiwior è relativamente accessibile, intorno ai 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THURAM NON VA A PARIGI

Intanto i tempi per l’arrivo del secondo acquisto del calciomercato estivo della Juventus si stanno accorciando: Khéphren Thuram non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, che inizieranno il 26 luglio. Il centrocampista era in ritiro con la Nazionale francese Under 23, ma il Commissario tecnico Thierry Henry ha annunciato che non farà parte della squadra. Il motivo? «Il suo nuovo club si è opposto». Anche se la Juventus non ha ancora formalizzato il trasferimento, sembrerebbe che la società abbia espresso il desiderio di avere il giocatore immediatamente disponibile.

Thiago Motta, che inizierà la sua avventura come allenatore della Juventus mercoledì prossimo, sarà felice di avere Thuram subito a disposizione. Thuram ha lasciato il ritiro di Clairefontaine e si prepara per le visite mediche e la firma del contratto a Torino. L’accordo di calciomercato tra Juventus e Nizza è stato definito: i bianconeri investiranno 20 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il totale a 25 milioni. Thuram firmerà un contratto fino al 2029, con uno stipendio tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.











