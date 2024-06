CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Morata! Si lavora per Koopmeiners (1 giugno 2024)

Il calciomercato della Juventus si sta concentrando sul ritorno di Alvaro Morata che dopo una stagione positiva con l’Atletico Madrid sarebbe disposto a ridursi ingaggio pur di tornare a Torino e andare a fare coppia in attacco con Vlahovic e con il polacco Milik che resterà in bianconero anche senza rinnovo.

Thiago Motta nuovo allenatore Juventus/ Cosa manca ancora per chiudere il contratto? (31 maggio 2024)

La Juventus sta anche cercando di rinforzare il centrocampo, e qui l’obiettivo principale è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma gli orobici hanno già rifiutato un’offerta di 45 milioni di euro, valutando il giocatore oltre i 60 mln. Una cifra che comincia a diventare proibiltiva e che impone una riflessione al ds Giuntoli: a questo punto meglio puntare su Samardzic dell’Udinese o su Fofana del Monaco.

Calciomercato Juventus/ Il contratto di Milik scade nel 2026: per lui un ruolo alla Zirkzee

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA TEMA “SCOTTANTE”

Il calciomercato della Juventus è caratterizzato da una strategia che combina esperienza e gioventù per un club che vuole costruire una squadra solida e competitiva. Le prossime settimane saranno cruciali per definire ulteriori movimenti, che potrebbero anche riguardare partenze illustri di calciatori che erano punti fermi durante la gestione Allegri.

Federico Chiesa è uno degli indiziati a poter lasciare la Juventus: con un contratto in scadenza nel 2025, Chiesa non ha fretta di rinnovare e sta valutando l’interesse di Napoli e Milan. La cessione di Chiesa libererebbe fondi per altri investimenti tra cui Di Lorenzo, che il Napoli vorrebbe bloccare, ma che nel caso costa non meno di 20 milioni e per Samardzic dall’Udinese su cui si sarebbe inserito lo stesso Napoli il cui presso è destinato a crescere sopra i 15 milioni.

Rinnovo Adrien Rabiot/ Calciomercato, Giuntoli lo vuole alla Juventus ma è un obiettivo dell'Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA