CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sancho e Adeyemi i sogni, ipotesi Saelemaekers (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE MANOVRE DI GIUNTOLI!

Il calciomercato della Juventus si sta concentrando sulla caccia a un esterno e sono diverse le soluzioni che il direttore sportivo Giuntoli sta vagliando. Il sogno sarebbe arrivare a un giocatore di spessore internazionale e sono due i profili che farebbero sognare in modo particolare i tifosi bianconeri. Il primo obiettivo di calciomercato della Juventus è Jadon Sancho del Manchester United. L’esterno inglese, attualmente in prestito al Borussia Dortmund, ha ritrovato in Bundesliga la continuità di un tempo. Il club inglese, che aveva acquistato Sancho proprio dal Dortmund per 85 milioni di euro più bonus nell’estate del 2021, sarebbe ora disposto a cederlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus News/ Si sblocca l'affare Douglas Luiz, Barrenechea all'Aston Villa (20 giugno 2024)

Per Sancho i Red Devils preferirebbero una cessione a titolo definitivo ma per arrivare a vestire il bianconero dovrebbe abbassare significativamente le pretese sullo stipendio. Il secondo nome per il calciomercato della Juventus arriva sempre dal Borussia Dortmund, ovvero Karim Adeyemi. Il tedesco, classe 2002, è stato una delle rivelazioni dell’ultima Champions League e per convincere il Borussia, club noto per le sue richieste elevate, la Juventus dovrà offrire almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante, che i bianconeri potrebbero ammortizzare inserendo Huijsen nell’affare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Calafiori rompe gli indugi. Interesse per Mitaj (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI APRE LA PISTA SAELEMAEKERS

Il calciomercato della Juventus è a caccia anche di obiettivi che già conoscono la Serie A e nelle ultime ore si è aperto il fronte che potrebbe portare alla corte di Thiago Motta il belga Alexis Saelemaekers, di proprietà del Milan ma che nell’ultima stagione è stato in prestito al Bologna, tra i protagonisti della cavalcata che ha regalato ai felsinei la qualificazione alla prossima Champions League. Un affare di calciomercato che la Juventus potrebbe potenzialmente chiudere in fretta, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta

Calciomercato Milan/ Lotta con la Juventus per Kiwior. Su Zirkzee c'è il Manchester United (19 giugno 2024)

Come rivelato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, Thiago Motta sarebbe sicuramente felice di poter avere di nuovo a disposizione il suo jolly di centrocampo belga, dopo la felice esperienza vissuta assieme sotto le due Torri.

Il Milan chiede circa 11-12 milioni di euro per Saelemaekers, mentre la Juventus sarebbe disposta a offrire 7-8 milioni, se entrambe le parti mostrassero davvero la volontà di concludere l’affare, si potrebbe arrivare a un accordo intorno ai 9-10 milioni per la cessione a titolo definitivo del giocatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA