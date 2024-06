CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Douglas Luiz-McKennie, si può. Soulé verso la Germania (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANOVRE A CENTROCAMPO!

Il calciomercato della Juventus inizia a mettere a posto i primi tasselli per mettere a disposizione la squadra che dovrà iniziare il nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina. Intanto è stata risolta la questione portiere con l’arrivo di Michele Di Gregorio: l’accordo con il Monza è stato formalizzato con uno scambio di documenti, e l’operazione è conclusa con un prestito e obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Si sta cercando una nuova destinazione Wojcech Szczesny, col portiere polacco che sa di aver chiuso il suo ciclo in maglia bianconera.

Parallelamente, la Juventus sta cercando di rinforzare il centrocampo con una trattativa di calciomercato complessa: uno scambio con l’Aston Villa che coinvolgerebbe Weston McKennie in cambio di Douglas Luiz. La difficoltà non è di natura tecnica, ma risiede nella differenza di valutazione dei due giocatori da parte dei club. McKennie è valutato 30 milioni, mentre l’Aston Villa valuta Douglas Luiz 60 milioni e, inoltre, il giocatore richiede un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione. Questi fattori hanno rallentato la trattativa, ma non l’hanno chiusa definitivamente, bisognerà avvicinare sicuramente le cifre dei due cartellini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SOULÉ ANCORA IN PARTENZA?

Il calciomercato della Juventus punta grandi manovre anche per il centrocampo, Giuntoli ha pronta un’offerta di rinnovo per Adrien Rabiot, ma al momento non ci sono sviluppi. Il sogno della Juventus resta comunque Koopmeiners, per il quale l’Atalanta chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro, una cifra elevata considerato che la Juventus è disposta a offrire 40 milioni più 5 di bonus. Difficile che i nerazzurri abbassino le loro pretese considerando quanto sono stati abili in passato a monetizzare precedenti affari, basti pensare al passaggio di Hojlund al Manchester United.

Un altro giovane talento della Juventus, Matias Soulé, potrebbe presto lasciare il club. Dopo le brillanti prestazioni dell’argentino al Frosinone, il Bayer Leverkusen ha mostrato un forte interesse per il giocatore argentino e la trattativa di calciomercato con la Juventus sembra essere in fase avanzata. La cessione di Soulé potrebbe portare nelle casse juventine una somma significativa, che potrebbe essere reinvestita per ulteriori rinforzi; il che comporterebbe però per la Juventus separarsi definitivamente da un prospetto che ha brillato tra i migliori giovani in assoluto nell’ultimo campionato di Serie A.











