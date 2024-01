CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Se parte Iling il big nel mirino è Sudakov (3 gennaio 2024)

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato, e la Juventus sta attivamente cercando di rafforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione. Dopo l’acquisto di Adzic, i bianconeri sono alla ricerca di nuovi rinforzi, ma per fare spazio a nuovi arrivi, è necessaria almeno una cessione. L’obiettivo principale della Juventus è assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League e, allo stesso tempo, risolvere le questioni finanziarie.

Il giocatore più probabile a lasciare la squadra è Iling-Junior, attualmente fuori dalle preferenze del tecnico Allegri. Il Tottenham ha mostrato interesse per il giocatore, ma la sua cessione non è ancora sicura. In caso di partenza di Iling-Junior, il primo obiettivo di calciomercato della Juventus sarebbe Sudakov, con una richiesta di circa 35 milioni di euro. Resta in ballo anche l’interesse per Hojbjerg, per il quale il Tottenham chiede 30 milioni con modalità di pagamento più flessibili. Al contrario, le possibilità di acquistare De Paul e Samardzic sembrano svanire.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE FRENDRUP

Un altro nome seguito attentamente dalla dirigenza della Juventus è Ferguson, che sta ottenendo ottime prestazioni con Thiago Motta al Bologna. Il giocatore scozzese è corteggiato da diverse squadre di alto livello, e il Bologna potrebbe valutare la sua cessione a gennaio per circa 20 milioni di euro. Una cifra che sarebbe però sin troppo alta rispetto a quelli che sono gli obiettivi di calciomercato da seguire per la Juventus per mantenere il budget nei confini prestabiliti.

Altre opzioni più abbordabili sono Lovric e Frendrup, secondo quanto riportato da “Tuttosport“. Lovric, giocatore dell’Udinese, era già nel mirino della Juventus la scorsa estate insieme a Samardzic. Nel frattempo, il giovane danese Frendrup del Genoa sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni positive nell’undici di Gilardino. Sebbene il suo valore di mercato si sia almeno raddoppiato rispetto ai circa 4 milioni pagati due anni fa, c’è anche interesse da parte del Liverpool in Premier League.

