CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si accelera per Adzic. Hojbjerg costa troppo (29 dicembre 2023)

Il calciomercato della Juventus fa registrare un importante colpo di mercato in prospettiva, questa volta assicurandosi le prestazioni di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo del Buducnost Podgorica. Il talentuoso giocatore classe 2006 era da tempo nel mirino dei bianconeri, attirando l’attenzione di Giuntoli ancor prima del suo arrivo alla Juventus. Sebbene il Bologna fosse interessato, è stata la Juventus a spuntarla con un blitz di calciomercato decisivo. L’accordo tra i due club è in fase avanzata, con la Juventus pronta a investire oltre cinque milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.

Vasilije Adzic, alto 1.85 metri, svolge il ruolo di centrocampista/trequartista ed è un elemento chiave nel Buducnost Podgorica. Il giovane montenegrino, nato il 12 maggio 2006, ha già attirato l’attenzione della Nazionale Under 21 del suo Paese. Il suo esordio nella prima squadra risale ad aprile 2022, quando ha segnato il suo primo gol tra i professionisti nella vittoria per 4-0 contro l’Arsenal Tivat. Questo successo lo ha reso il secondo marcatore più giovane nella storia del campionato montenegrino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: HOJBJERG OBIETTIVO COSTOSO

Nel curriculum di Adzic spicca la vittoria di un campionato con 23 presenze e tre reti, conquistando anche il premio di MVP della stagione nonostante la sua giovane età. Nella stagione attuale, Adzic ha già realizzato 6 gol e fornito 2 assist, dimostrando la sua crescita continua. Le visite mediche e la firma del contratto sono attese nella prossima settimana a Torino. Nel frattempo, il Newcastle è fiducioso di chiudere un accordo per il prestito di Kalvin Phillips dal Manchester City. Nonostante le restrizioni del Profit and Sustainability, il club vuole avviare le trattative il prima possibile per garantirsi il centrocampista durante la finestra di trasferimento di gennaio.

Per questo la Juventus sembra aver orientato la sua attenzione di calciomercato verso Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham. Il centrocampista danese manifesta il desiderio di lasciare gli Spurs per un club che gli garantisca un ruolo da titolare, e sembra che il progetto della Juventus abbia suscitato il suo interesse. Va notato che anche Atletico Madrid e Napoli sono sulle tracce del giocatore. Tuttavia, il club inglese pone un prezzo di 25 milioni di euro per cedere il giocatore, sia a titolo definitivo che in prestito con un obbligo condizionato facilmente raggiungibile.











