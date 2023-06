Calciomercato Juventus News/ Se parte Szczesny assalto a Carnesecchi, Mazzocchi si avvicina (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CARNESECCHI IL FUTURO IN PORTA?

Con la conferma di Massimiliano Allegri può finalmente muoversi il calciomercato Juventus: sono tanti i punti all’ordine del giorno e tra questi anche quello del portiere. Forse non prioritario: Wojciech Szczesny è destinato a rimanere (e con lui Mattia Perin) ma se per il polacco arrivasse l’offerta giusta potrebbe anche esserci una cessione. Da qui la necessità di guardarsi intorno: un profilo che piace molto è quello di Guglielmo Vicario sul quale però l’Inter è in netto vantaggio, dunque il calciomercato Juventus virerebbe con decisione su Marco Carnesecchi.

Classe 2000, protagonista di un ottimo campionato nonostante la retrocessione della Cremonese, giocherà gli Europei Under 21 e poi farà formalmente ritorno all’Atalanta: l’anno scorso la Lazio era in pole position per acquistarlo ma poi si era infortunato e così era stato rinnovato il prestito ai grigiorossi, oggi Carnesecchi potrebbe essere molto utile alla Dea perché Marco Sportiello andrà al Milan e Juan Musso è reduce da una stagione poco esaltante. I rapporti tra Juventus e Atalanta sono buoni ma il portiere ha un costo non indifferente: la sensazione è che i bianconeri continueranno con Szczesny, poi si vedrà…

STRETTA PER MAZZOCCHI

Nel frattempo il calciomercato Juventus lavora anche per sistemare le corsie: giorni fa avevamo parlato dell’interesse per Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che è reduce da un buon campionato (ha anche guadagnato la nazionale) e piace a tante squadre. Il Milan sembrava in vantaggio, ma l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha scompaginato i piani rossoneri: adesso la squadra più vicina ad acquistare Mazzocchi sarebbe proprio la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, cresciuto nel vivaio della Vecchia Signora e poi mandato altrove in vari prestiti.

L’ultimo dei quali, per sei mesi, proprio alla Salernitana: gli amaranto dunque lo riaccoglierebbero volentieri, anche se le prime indiscrezioni che filtrano lasciano intendere che la società campana vorrebbe incassare qualcosa in più dalla cessione di Mazzocchi. Dunque, è possibile che si apra una trattativa che possa anche durare qualche settimana: questo favorirebbe l’inserimento di altre rivali per il calciomercato Juventus, i bianconeri di conseguenza dovranno essere bravi a trovare in fretta la quadratura del cerchio.











