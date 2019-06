CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Milinkovic-Savic vuole i bianconeri! (Ultime notizie)

Potrebbe esserci un bel colpo a centrocampo nel calciomercato Juventus: stando a quanto riporta Il Messaggero, i bianconeri potrebbero mettere le mani su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è un pallino dei campioni d’Italia da almeno due anni, ma la Lazio ha sempre fatto muro proponendo una valutazione troppo alta anche per le casse juventine, concentrate su altre operazioni. Nei giorni scorsi abbiamo riferito di un Psg pronto a chiudere la trattativa con Claudio Lotito, ma le ultime voci raccontano di come Milinkovic-Savic – che comunque lascerà i biancocelesti – abbia nella Juventus la sua prima preferenza, e dunque stia spingendo con il suo entourage e con la stessa Lazio perchè questa eventualità si verifichi. Bisognerà comunque capire quanto possa essere l’ammontare dell’affare: i bianconeri stanno trattando l’acquisto di Matthijs De Ligt che sarà ingente, prendere anche il centrocampista serbo potrebbe non far parte dei piani di Andrea Agnelli e Fabio Paratici che comunque si confronteranno con Maurizio Sarri, per stabilire se il numero 21 biancoceleste possa essere considerato una priorità dal nuovo allenatore. (agg. di Claudio Franceschini)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI TRATTA PER DE LIGT

Il calciomercato Juventus potrebbe centrare il grande colpo a breve: stiamo parlando di Matthijs De Ligt, che ormai è stato individuato come il principale rinforzo per la difesa. Abbiamo scritto ieri delle cifre che accompagnano l’operazione; all’Ajax dovrebbero andare circa 80 milioni di euro mentre l’olandese dovrebbe percepire un ingaggio da 12 milioni, comprensivo di bonus che scatterebbero al raggiungimento di determinati obiettivi. Con l’arrivo di De Ligt ci sarà qualcuno che saluterà? Probabilmente no: l’indiziato principale sarebbe Daniele Rugani, ma come sappiamo Maurizio Sarri lo tiene in grande considerazione e, in più, bisogna tenere conto degli acciacchi di Giorgio Chiellini che non è più un giovane di belle speranze, che Leonardo Bonucci ha già compiuto 32 anni e che Andrea Barzagli si è ritirato, e continuerà come dirigente. Dunque l’affare De Ligt non dovrebbe essere accompagnato da cessioni, almeno per quanto riguarda i difensori centrali; dovrà poi essere bravo Sarri ad alternare i suoi quattro giocatori, potendo eventualmente permettersi di sfruttare lo stesso Chiellini come jolly (da escludere verosimilmente la difesa a tre). A lasciare, per fare cassa, potrebbero invece essere altri calciatori che non sembrano rientrare nel progetto tecnico del nuovo allenatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KHEDIRA E HIGUAIN AI SALUTI

Le cessioni del calciomercato Juventus per l’estate 2019 dovrebbero essere innanzitutto due: sembra segnato il destino di Sami Khedira a meno che Maurizio Sarri non decida di tenerlo come giocatore “a gettone”, utile come esperienza dentro e fuori dal campo. Poi, verrà ceduto Gonzalo Higuain: il rapporto con il tecnico toscano e forte e lo stesso Sarri lo ha rimarcato durante la sua presentazione, ma nei piani della Juventus al momento il Pipita è tra i partenti. Riguardo l’attacco tuttavia la situazione non è ancora del tutto delineata: Higuain potrebbe rimanere con la cessione di Mario Mandzukic, va ancora capito se Moise Kean farà parte della rosa il prossimo anno (al momento Sarri non si è espresso in merito) e poi bisogna definire la posizione di Paulo Dybala, del quale si era parlato a lungo riguardo la possibilità di uno scambio con l’Inter per arrivare a Mauro Icardi. Che sarebbe una prima punta in più, escludendo dunque Mandzukic o Higuain: la sensazione è che la Juventus aspetterà che il nuovo allenatore inizi a lavorare con il gruppo e si schiarisca le idee, poi potremo cominciare a capire qualcosa in più circa la composizione del reparto offensivo per la stagione 2019-2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA