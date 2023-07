CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Szczesny nella lista del Bayern, Pellegrini conteso (27 luglio 2023)

Wojciech Szczesny, il portiere polacco della Juventus, è sempre stato chiaro riguardo al suo futuro di calciomercato: intende restare alla Juventus fino al termine del suo contratto, che scade il 30 giugno 2025. Non ha mai preso in considerazione l’opzione di una cessione. Tuttavia, il Bayern Monaco, uno dei club più ambiziosi e solidi d’Europa, potrebbe cambiare le carte in tavola e portare il numero uno polacco lontano dalla Serie A, pronto per una nuova avventura nella Bundesliga tedesca.

Il Bayern ha bisogno di un portiere, soprattutto alla luce dell’incertezza riguardo alla situazione di Manuel Neuer dopo un grave infortunio degli scorsi mesi. Dopo aver perso la possibilità di avere Yann Sommer, la soluzione ad interim per la porta, ora vicino all’Inter, il Bayern sta valutando diverse opzioni, tra cui David Raya del Brentford e David De Gea, svincolato dal Manchester United. La Bild ha rivelato che la lista dei potenziali portieri comprende anche nomi come Bono, Mamardashvili, Sanchez, Kotarski, Grabara e Wojciech Szczesny, entrato di prepotenza nella lista dei bavaresi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ASTA PER PELLEGRINI

Nel frattempo, la Juventus sta progettando una rivoluzione di calciomercato e il direttore sportivo Giuntoli sta considerando anche la possibilità di cedere alcuni giocatori per rinforzare la squadra. Tra i possibili partenti, c’è Luca Pellegrini, terzino sinistro bianconero che nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Lazio. Il giovane calciatore classe ’99 potrebbe essere sacrificato in questa sessione estiva di calciomercato per permettere alla Juventus di effettuare nuovi acquisti in vista della prossima stagione.

Sarri, l’allenatore della Lazio, ha mostrato interesse a voler trattenere Pellegrini nella rosa della squadra anche per la prossima stagione, che vedrà la Lazio impegnata sia nel campionato di Serie A che nella Champions League. Tuttavia, il Nizza è spuntato come un altro possibile acquirente per il terzino sinistro. Il club francese ha appena ufficializzato l’arrivo di Boga, ma sta cercando di puntare anche su Luca Pellegrini. Il giocatore ha già avuto esperienza all’estero, avendo giocato con l’Eintracht Francoforte tra agosto 2022 e gennaio 2023.

